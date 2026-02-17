Rendkívüli

Orbán Viktor segít Amerikának, hogy a béketeremtésben jó döntéseket tudjanak hozni + videó

A nemzetközi sajtó aranykorként beszél a magyar–amerikai kapcsolatokról. Orbán Viktor szerint nem az a kérdés, hogy Magyarország számára sikeres volt-e az egyeztetés, hanem az, hogy tudtak-e érdemi segítséget nyújtani az Egyesült Államoknak a béketeremtésben.

2026. 02. 17. 10:33
Marco Rubio amerikai külügyminiszter kezet fog Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel budapesti látogatása során, 2026. február 16-án Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, aranykorként jellemzi a világsajtó a magyar–amerikai kapcsolatokat . Orbán Viktor miniszterelnököt arról kérdezték, mi a véleménye, hogyan sikerült a hétfői találkozó Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A kormányfő válaszul elmondta, hogy itt inkább az a kérdés, nekik jó volt-e, tudtunk-e nekik segíteni? 

Orbán Viktor és Marco Rubio közös, budapesti sajtótájékoztatója
Orbán Viktor és Marco Rubio közös, budapesti sajtótájékoztatója Fotó: AFP

Amerika messze van, Közép-Európa bonyolult, nehéz megérteni, és innen egészen más a látószöge a háborúnak is. Én azzal próbálok segíteni nekik, az amerikaiaknak, hogy egy másik látásmódot, egy közelebbit, egy tágasabbat, egy történelmibbet, egy mélyebbet próbálok adni ahhoz, hogy ők a béketeremtésben tudjanak jó döntéseket hozni

– mondta a miniszterelnök.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter kezet fog Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel budapesti látogatása során, 2026. február 16-án (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

