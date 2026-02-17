Orbán Viktor segít Amerikának, hogy a béketeremtésben jó döntéseket tudjanak hozni + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, aranykorként jellemzi a világsajtó a magyar–amerikai kapcsolatokat . Orbán Viktor miniszterelnököt arról kérdezték, mi a véleménye, hogyan sikerült a hétfői találkozó Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A kormányfő válaszul elmondta, hogy itt inkább az a kérdés, nekik jó volt-e, tudtunk-e nekik segíteni?
Amerika messze van, Közép-Európa bonyolult, nehéz megérteni, és innen egészen más a látószöge a háborúnak is. Én azzal próbálok segíteni nekik, az amerikaiaknak, hogy egy másik látásmódot, egy közelebbit, egy tágasabbat, egy történelmibbet, egy mélyebbet próbálok adni ahhoz, hogy ők a béketeremtésben tudjanak jó döntéseket hozni
– mondta a miniszterelnök.
