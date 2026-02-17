Majd megpukkadnak: irigykedik a német sajtó a magyar-amerikai kapcsolatokra

Washington támogatja, hogy Magyarország a béke oldalán saját nemzeti érdekei mentén politizáljon, és a két vezető szoros kapcsolatára építve biztosított az amerikai „védőpajzs” és a szankciómentesség is, amennyiben Orbán Viktor tölti be a miniszterelnöki tisztséget.

Orbán Viktor és Donald Trump között szoros személyes kapcsolat alakult ki, amely kormányzati szinten is kézzelfogható eredményeket hozott. A tavaly novemberi washingtoni csúcstalálkozón hosszú távú megállapodások születtek az energiabiztonság, a nukleáris technológia és a gazdasági együttműködés terén.

Rubio budapesti tárgyalásai megerősítették: Washington és Budapest a békepolitika és az energetikai partnerség kérdésében is egy oldalon áll.

A német sajtó fanyalog

Marco Rubio a müncheni biztonsági konferencia után utazott Szlovákiába és Magyarországra – a két uniós tagállamba, amelyek több kérdésben is szembe mennek a brüsszeli fősodorral, írja a Tagesschau.

A háttérben az is meghatározó, hogy Donald Trump és Orbán Viktor között régóta szoros politikai kapcsolat áll fenn. Rubio megerősítette: Washington erős európai vezetőnek tartja a magyar miniszterelnököt, aki gazdasági növekedést biztosít és amerikai vállalatokat vonz, és közölte, hogy Trump második ciklusában a kétoldalú viszony még tovább javult.

A tárgyalások egyik kulcstémája az energiabiztonság volt. A német sajtó szerint bár a felek szorosabb együttműködést ígértek, kihívást jelent, hogy Magyarország kőolaj- és gázimportjának döntő része Oroszországból érkezik. Az Egyesült Államok más, hasonlóan függő országokat szankcionált, Magyarország azonban eddig mentesült ez alól, és Washington nem is tervez változtatást.