Rendkívüli

Orbán Balázs: A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony + videó

Marco RubioWashingtonOrbán ViktorlátogatásTrump

Majd megpukkadnak: irigykedik a német sajtó a magyar-amerikai kapcsolatokra

Irigykedik a német sajtó a gyümölcsöző magyar-amerikai kapcsolatokra. A német Tagesschau elismerte ugyan Budapest és Washington kiválóan működő kétoldalú kapcsolatait, azonban azt sejtette, hogy a magyarországi és szlovákiai külügyminiszteri vizit Trump Európával kapcsolatos álláspontját tükrözi emellett az áprilisi magyar választásoknak szólt. Donald Trump Orbán Viktort támogatja. Marco Rubio Budapesten úgy fogalmazott: Trump elnök elkötelezett az önök sikere iránt, mert az önök sikere a mi sikerünk is.

Szabó István
Forrás: Tagesschau2026. 02. 17. 9:26
Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Orbán Viktor magyar miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatója, 2026. február 16-án Fotó: Robert Nemeti Forrás: Anadolu/AFP
Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatásán az Egyesült Államok világossá tette : célja, hogy Magyarország sikeres legyen, és folytatni tudja az amerikai–magyar együttműködés építését Orbán Viktor vezetésével. 

Rubio
Marco Rubio amerikai külügyminiszter kezet fog Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel budapesti látogatása során, 2026. február 16-án (Fotó: Anadolu/AFP/Robert Nemeti)

Washington támogatja, hogy Magyarország a béke oldalán saját nemzeti érdekei mentén politizáljon, és a két vezető szoros kapcsolatára építve biztosított az amerikai „védőpajzs” és a szankciómentesség is, amennyiben Orbán Viktor tölti be a miniszterelnöki tisztséget.

Orbán Viktor és Donald Trump között szoros személyes kapcsolat alakult ki, amely kormányzati szinten is kézzelfogható eredményeket hozott. A tavaly novemberi washingtoni csúcstalálkozón hosszú távú megállapodások születtek az energiabiztonság, a nukleáris technológia és a gazdasági együttműködés terén.

Rubio budapesti tárgyalásai megerősítették: Washington és Budapest a békepolitika és az energetikai partnerség kérdésében is egy oldalon áll.

A német sajtó fanyalog

Marco Rubio a müncheni biztonsági konferencia után utazott Szlovákiába és Magyarországra – a két uniós tagállamba, amelyek több kérdésben is szembe mennek a brüsszeli fősodorral, írja a Tagesschau.

A háttérben az is meghatározó, hogy Donald Trump és Orbán Viktor között régóta szoros politikai kapcsolat áll fenn. Rubio megerősítette: Washington erős európai vezetőnek tartja a magyar miniszterelnököt, aki gazdasági növekedést biztosít és amerikai vállalatokat vonz, és közölte, hogy Trump második ciklusában a kétoldalú viszony még tovább javult.

A tárgyalások egyik kulcstémája az energiabiztonság volt. A német sajtó szerint bár a felek szorosabb együttműködést ígértek, kihívást jelent, hogy Magyarország kőolaj- és gázimportjának döntő része Oroszországból érkezik. Az Egyesült Államok más, hasonlóan függő országokat szankcionált, Magyarország azonban eddig mentesült ez alól, és Washington nem is tervez változtatást. 

US President Donald Trump (L) shakes hands with Hungarian Prime Minister Viktor Orban outside the West Wing of the White House in Washington, DC on November 7, 2025. (Photo by Oliver Contreras / AFP)
Donald Trump amerikai elnök kezet fog Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a Fehér Ház  előtt Washingtonban, 2025. november 7-én (Fotó: AFP/Oliver Contreras)

Trump Orbán Viktort támogatja

Marco Rubio amerikai külügyminiszter magyarországi látogatása hatalmas nemzetközi figyelmet keltett, különösen azért, mert közvetlenül az áprilisi magyar parlamenti választások előtt érkezett, és egyértelmű politikai támogatást fejezett ki Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya iránt.

A német lap szerint is az amerikai külügyminiszter látogatása belpolitikai dimenzióval bír. Donald Trump ugyanis egyértelművé tette, az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Orbán Viktor magyar miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatója, 2026. február 16-án (Fotó: Anadolu/AFP/Németi Róbert)



 

