Orbán Viktor Washingtonban hatalmas sikert ért el

Történelmi találkozó zajlott tegnap Washingtonban, ahol a miniszterelnök vezetésével sikeres tárgyalásokat folytatott a magyar delegáció. Orbán Viktornak és Donald Trump amerikai elnöknek hála a magyar–amerikai kapcsolatok az aranykorba léptek.
Minden olyan ügyben, ami a magyar érdek szempontjából fontos, miniszteri megbeszélések zajlottak – emelte ki Orbán Viktor a tárgyalások utáni sajtótájékoztatón. Hozzátette: „Amikor beléptünk a Fehér Házba, az Amerikai Egyesült Államok elnöke a nagyrabecsülését fejezte ki Magyarország iránt, üdvözölte Magyarország polgárait.
Magyarországot sokra tartja. Tud magyarokról, akik sokat tettek az Egyesült Államok fejlődése érdekében. Nemcsak egy távoli országként gondol ránk, hanem úgy, mint amelynek polgárai sok dicsőséget és eredményt hoztak az Egyesült Államoknak
– emelte ki a miniszterelnök.