Orbán Viktor Washingtonban hatalmas sikert ért el

A magyar miniszterelnök vezetésével sikeres tárgyalásokat folytatott a magyar delegáció Washingtonban. Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök tárgyalásának eredményeként a magyar–amerikai kapcsolatok az aranykorba léptek. Eközben New York új polgármestert választott, akinek kampányát milliárdokkal támogatta Soros György. Ez a hét sem múlt el azonban botrány nélkül, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök emberrablói fogva tartottak négy kárpátaljai diákot.

2025. 11. 10. 0:06
Orbán Viktor Washingtonban Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Történelmi találkozó zajlott tegnap Washingtonban, ahol a miniszterelnök vezetésével sikeres tárgyalásokat folytatott a magyar delegáció. Orbán Viktornak és Donald Trump amerikai elnöknek hála a magyar–amerikai kapcsolatok az aranykorba léptek. 

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Minden olyan ügyben, ami a magyar érdek szempontjából fontos, miniszteri megbeszélések zajlottak – emelte ki Orbán Viktor a tárgyalások utáni sajtótájékoztatón. Hozzátette: „Amikor beléptünk a Fehér Házba, az Amerikai Egyesült Államok elnöke a nagyrabecsülését fejezte ki Magyarország iránt, üdvözölte Magyarország polgárait.

Magyarországot sokra tartja. Tud magyarokról, akik sokat tettek az Egyesült Államok fejlődése érdekében. Nemcsak egy távoli országként gondol ránk, hanem úgy, mint amelynek polgárai sok dicsőséget és eredményt hoztak az Egyesült Államoknak

 – emelte ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor egyúttal bejelentette:

a rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes szankciómentességet kap.

A miniszterelnök elmondta, hogy megállapodás született a nukleáris energia területén is. A Westinghouse bekapcsolódik a magyar nukleáris fejlesztésekbe, amire eddig nem volt példa. Ezeknek része lesz majd a fűtőanyag-vásárlás is. A miniszterelnök jelezte, hogy Paks II ügyében is megállapodás született.

A szankciók alóli mentességet nem meghosszabbítják, hanem teljes egészében eltörlik. „Semmilyen akadály nem merült fel az amerikaiak részéről ezzel kapcsolatban” – emelte ki a miniszterelnök. 

Donald Trump egyúttal ismét dicsérte a magyar miniszterelnököt, akit kiváló vezetőnek nevezett. Az amerikai elnök szerint egyértelmű, hogy Orbán Viktor – ellentétben a többi európai vezetővel – nem követett el hibát a bevándorlás terén. 

New York választott 

A Soros György szervezetei által támogatott Zohran Mamdani lett New York új polgármestere. A politikus az első muszlim vezető a város élén, azonban ez ellentmondásokat is szült. Mamdani ugyanis több olyan kijelentést is tett, amelyek minimum problémásnak tekinthetők a zsidó közösségekre nézve. 

Mamdani több alkalommal is visszautasította a globális intifáda elutasítását, emellett pedig kilátásba helyezte Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök letartóztatását, amennyiben a városba lép.

Többen felemelték szavukat a frissen megválasztott polgármester ellen. A város egyik prominens rabbija egyenesen veszélyesnek nevezte Mamdanit a város zsidó közösségeire nézve. 

Ezek mellett már csak hab a tortán, hogy több sajtótermék vizsgálata is arra jutott, hogy a magát alulról jövő politikusnak beállító Mamdani kampányát milliárdokkal támogatták, többek között Soros Györgyhöz köthető szervezetek is. 

Szabadultak a magyar diákok 

A héten súlyos incidens történt, miután a Rákóczi Egyetem négy magyar származású diákját törvényellenesen fogva tartották a Beregszászi Toborzóközpontban. Lapunk megkereste Ferenc Viktóriát, a Fidesz EP-képviselőjét, aki jelezte: a diákok már kiszabadultak, azonban a probléma nem szűnt meg.

A politikus lapunknak küldött válaszában hangsúlyozta, hogy mind a négy diák rendelkezett igazolással. Ennek ellenére mégis fogva tartották őket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök emberrablói. Az esetet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is figyelemmel kísérte. 

A nyomásgyakorlás szerencsére megtette a hatását, hiszen a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozata és a felháborodás után két fiatalt délután, a másik kettőt pedig az esti órákban elengedték. „Jelenleg tehát mind a négy diák szabadon van, a törvénytelen fogvatartás megszűnt. Ugyanakkor a probléma nem oldódott meg véglegesen, mivel jövő héten mindannyiuknak ismét be kell menniük adategyeztetésre” – fogalmazott Ferenc Viktória. 

Brüsszel továbbra is Ukrajna pártján áll

Az Európai Unió ismét hitet tett Ukrajna mellett. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerint Ukrajnánál soha senki nem tett többet a csatlakozásért. Brüsszel álláspontja szerint az ország csatlakozása az Európai Unióhoz szükségszerű a kontinens befolyásának növeléséhez.

A tagjelölt országok uniós csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó európai bizottsági bővítési csomag ismertetésekor Kaja Kallas – aki a bizottság egyik alelnöke is – kiemelte: Ukrajna figyelemre méltó elkötelezettséget mutat az uniós tagság iránt.

Az EU bővítése érdekünkben áll. Hosszú távú befektetést jelent a biztonságunkba, a gazdaságunkba és a globális előnyünkbe

– tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök  (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Bayer Zsolt
idezojelekTóta W

Tóta W. és Recsk

Bayer Zsolt avatarja

Philip mindent leírt, amit erről a féregről egyáltalán le lehet írni.

