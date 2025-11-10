Orbán Viktor Washingtonban hatalmas sikert ért el

Orbán Viktor egyúttal bejelentette:

a rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes szankciómentességet kap.

A miniszterelnök elmondta, hogy megállapodás született a nukleáris energia területén is. A Westinghouse bekapcsolódik a magyar nukleáris fejlesztésekbe, amire eddig nem volt példa. Ezeknek része lesz majd a fűtőanyag-vásárlás is. A miniszterelnök jelezte, hogy Paks II ügyében is megállapodás született.

A szankciók alóli mentességet nem meghosszabbítják, hanem teljes egészében eltörlik. „Semmilyen akadály nem merült fel az amerikaiak részéről ezzel kapcsolatban” – emelte ki a miniszterelnök.

Donald Trump egyúttal ismét dicsérte a magyar miniszterelnököt, akit kiváló vezetőnek nevezett. Az amerikai elnök szerint egyértelmű, hogy Orbán Viktor – ellentétben a többi európai vezetővel – nem követett el hibát a bevándorlás terén.

New York választott

A Soros György szervezetei által támogatott Zohran Mamdani lett New York új polgármestere. A politikus az első muszlim vezető a város élén, azonban ez ellentmondásokat is szült. Mamdani ugyanis több olyan kijelentést is tett, amelyek minimum problémásnak tekinthetők a zsidó közösségekre nézve.

Mamdani több alkalommal is visszautasította a globális intifáda elutasítását, emellett pedig kilátásba helyezte Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök letartóztatását, amennyiben a városba lép.

Többen felemelték szavukat a frissen megválasztott polgármester ellen. A város egyik prominens rabbija egyenesen veszélyesnek nevezte Mamdanit a város zsidó közösségeire nézve.