Brüsszel háborús terveihez jól jön egy zsarolható pártvezető

Brüsszel háborús terveihez jól jön egy zsarolható, vazallus pártvezető – mondta a Magyar Nemzetnek a Tisza Párt adatbotránya kapcsán ifj. Lomnici Zoltán. A Századvég Alapítvány szakértője szerint a párt jogi képviseletét is ellátó Magyar Péter személye ugyanis megkerülhetetlen egy esetleges felelősségrevonási eljárásban, Brüsszel ugyanakkor aligha függesztené fel az EP-képviselő mentelmi jogát. Az alkotmányjogász úgy véli: a kétszázezer ember adatát érintő szivárgás minden idők legsúlyosabb hazai adatvédelmi botránya.

2025. 11. 08. 11:18
Manfred Weber és Magyar Péter (Forrás: AFP)
A Tisza Pártot jogi értelemben Magyar Péter is képviseli, egy esetleges felelősségrevonási eljárásban az ő személye megkerülhetetlen. Ugyanakkor erős érvek szólnak amellett, hogy egy ilyen ügyben sem függeszti fel az Európai Parlament az érintett EP-képviselő jogi immunitását, Brüsszel háborús terveihez jól jön egy zsarolható, vazallus pártvezető – mondta a Magyar Nemzetnek a Tisza Párt adatbotránya kapcsán ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója. 

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász Magyar Péter füleit elcsípték Brüsszelben
Ifj. Lomnici Zoltán szerint Magyar Péterék adatszivárgása kapcsán érdekes tanulságokkal szolgál a 2017-es, Emmanuel Macron kampányát érintő adatszivárgás (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Mint korábban beszámoltunk róla, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón: a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a kétszázezres névsor. 

Azóta már egy térképes alkalmazással is meg lehet nézni, hogy ki íratkozott fel Magyar Péter listájára, itt a regisztrált egyének 

  • lakcíme, 
  • e-mail-címe, 
  • és telefonszáma is látható. 

A Tisza Párt vezetője azóta önmagáról úgy próbálja elterelni a figyelmet, úgy próbálja megúszni a politikai felelősségrevonást, hogy perrel fenyegeti azon portálokat, amelyek beszámoltak az adatszivárgás ezen következményéről. Ráadásul úgy tűnik, hogy mindezt az Átlátszó tanácsára teszi Magyar Péter.

Súlyosbító körülmény a Tisza Pártban

Ifj. Lomnici Zoltán úgy fogalmazott: minden idők talán legnagyobb hazai adatvédelmi incidense kapcsán először is tisztázandó, hogy kinek az érdekében állt az adatok gyűjtése, az így adatkezelővé vált szervezet milyen célból gyűjtötte magyarok személyes adatait, illetve mindent megtett-e az adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében. 

A jelenlegi információk alapján a Tisza Párt politikai érdekében állt az adatgyűjtés, és nem sikerült megvédeniük kétszázezer magyar ember adatait

– tájékoztatott. Az alkotmányjogász szerint ez egyértelműsíti a jogi helyzetet.

 Az EU tagállamaiban irányadó szabályok szerint ugyanis az adatkezelő felelőssége az adatbiztonság garantálása.

Amennyiben e körben az adatkezelő – jelen esetben a Tisza Párt – nem szabályosan jár el, szankcionálható.

A szankció hatósági eljárásban kiszabott bíróságtól, büntetőbíróság által kiszabott szabadságvesztés büntetésig terjedhet. Az eset kapcsán súlyosbító körülmény, hogy – egyébként az uniós adatvédelmi ajánlások kifejezett ellenjavaslata dacára – harmadik országbeli személyek fejlesztőként férhettek hozzá uniós polgárok adataihoz.

Magyar Péter és a külföldi minta

Az alkotmányjogász tájékoztatott: az említett uniós és hazai normák egyértelműek abban a tekintetben, ha az adatkezelő  nem védi meg kellően az adatokat technikailag vagy szervezetileg, a személyes adatokat jogosulatlanul továbbítja harmadik országba, valamint az érintettek jogait nem biztosítja. 

Érdekes tanulságokkal szolgál e körben a 2017-es, Emmanuel Macron kampányát érintő adatszivárgás a szakértő szerint. 

„Bár a mostani tiszás védekezés hasonló az akkori makronista érveléshez, Franciaország kibervédelmi hatósága, az ANSSI megállapította, hogy nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy orosz állami szereplő állt volna az adatok nyilvánosságra kerülése mögött. Akkor több francia, de inkább angolszász portál konkrét részleteket, adatokat közölt az e-mailekből, felelősségre vonás ugyanakkor – különösen az enyhébb szabályzás miatt az amerikai portálokat illetően – nem történt” – tette hozzá.

Mint mondta, az adatszivárgás után a Macron kampánystábja azonnal megerősítette a kibervédelmet, ennek ellenére széles körben erősen megmaradt a gyanú, hogy a jelenlegi francia elnök érdekét szolgálta az időzített adatvédelmi botrány. 

Ifj. Lomnici Zoltán szerint ugyanakkor nem biztos, hogy Magyar Péternek biztonságban kell éreznie magát, ugyanis a felmerülő büntetőügyekben – ha az elévülés nem szól közbe – a képviselő mandátum megszűntét követően lefolytathatják a szükséges eljárásokat a Tisza Párt elnökével szemben. 

Magyar Péter botránya

A Tisza Párt elnöke körül 2024 júniusában robbant ki a botrány, amikor a budapesti Ötkert szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót készített róla. A férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta.

A Legfőbb Ügyészség 2024 októberében hivatalosan kérte az Európai Parlamenttől a mentelmi jog felfüggesztését a nyomozás folytatásához. Az eljárás azonban feltűnően elhúzódott: a jogi bizottság hónapokon át csak dokumentumismertetéseket tartott, érdemi döntés nélkül. Az ügy előadója Krzysztof Smiszek lengyel baloldali politikus, Donald Tusk környezetéhez tartozó egykori igazságügyi miniszterhelyettes, ami tovább erősítette a gyanút, hogy a folyamat mögött politikai szándék állhat.

Később nem adták ki Magyar Péter mentelmi jogát.

Sokak szerint ma a mentelmi jogával zsarolják Magyar Pétert Brüsszelből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

