Brüsszel háborús terveihez jól jön egy zsarolható pártvezető

A Tisza Pártot jogi értelemben Magyar Péter is képviseli, egy esetleges felelősségrevonási eljárásban az ő személye megkerülhetetlen. Ugyanakkor erős érvek szólnak amellett, hogy egy ilyen ügyben sem függeszti fel az Európai Parlament az érintett EP-képviselő jogi immunitását, Brüsszel háborús terveihez jól jön egy zsarolható, vazallus pártvezető – mondta a Magyar Nemzetnek a Tisza Párt adatbotránya kapcsán ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint Magyar Péterék adatszivárgása kapcsán érdekes tanulságokkal szolgál a 2017-es, Emmanuel Macron kampányát érintő adatszivárgás (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Mint korábban beszámoltunk róla, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón: a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a kétszázezres névsor.

Azóta már egy térképes alkalmazással is meg lehet nézni, hogy ki íratkozott fel Magyar Péter listájára, itt a regisztrált egyének

lakcíme,

e-mail-címe,

és telefonszáma is látható.

A Tisza Párt vezetője azóta önmagáról úgy próbálja elterelni a figyelmet, úgy próbálja megúszni a politikai felelősségrevonást, hogy perrel fenyegeti azon portálokat, amelyek beszámoltak az adatszivárgás ezen következményéről. Ráadásul úgy tűnik, hogy mindezt az Átlátszó tanácsára teszi Magyar Péter.

Súlyosbító körülmény a Tisza Pártban

Ifj. Lomnici Zoltán úgy fogalmazott: minden idők talán legnagyobb hazai adatvédelmi incidense kapcsán először is tisztázandó, hogy kinek az érdekében állt az adatok gyűjtése, az így adatkezelővé vált szervezet milyen célból gyűjtötte magyarok személyes adatait, illetve mindent megtett-e az adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében.

A jelenlegi információk alapján a Tisza Párt politikai érdekében állt az adatgyűjtés, és nem sikerült megvédeniük kétszázezer magyar ember adatait

– tájékoztatott. Az alkotmányjogász szerint ez egyértelműsíti a jogi helyzetet.

Az EU tagállamaiban irányadó szabályok szerint ugyanis az adatkezelő felelőssége az adatbiztonság garantálása.

Amennyiben e körben az adatkezelő – jelen esetben a Tisza Párt – nem szabályosan jár el, szankcionálható.

A szankció hatósági eljárásban kiszabott bíróságtól, büntetőbíróság által kiszabott szabadságvesztés büntetésig terjedhet. Az eset kapcsán súlyosbító körülmény, hogy – egyébként az uniós adatvédelmi ajánlások kifejezett ellenjavaslata dacára – harmadik országbeli személyek fejlesztőként férhettek hozzá uniós polgárok adataihoz.