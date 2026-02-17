Rendkívüli

Orbán Balázs: A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony – Kövesse nálunk élőben! + videó

Marco Rubio amerikai külügyminiszter látogatása, a Tisza-Brüsszel-nagytőke összefonódás és Ukrajna is téma lesz lesz az Igazság órája kedd reggeli adásában. A műsor vendége Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

2026. 02. 17. 7:50
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: Facebook/Orbán Balázs
Fontos gesztus volt Marco Rubio amerikai külügyminiszter részéről, hogy miután elment a háborúpárti európai vezetőkkel tárgyalni Münchenben, ezek után eljött a legszorosabb szövetségesekhez – vélekedett Orbán Balázs az Igazság órája kedd reggeli adásában. A miniszterelnök politikai igazgatója elmondta, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony.

Orbán Balázs szerint a politikai ellenfeleikkel nem az a probléma, hogy őket szeretik a háborúpárti európai vezetők. Hanem az, hogy jogellenesen visszatartják a Magyarországnak járó uniós forrásokat, hogy a politikai ellenfél helyzetét jobbá tegyék – tette hozzá.

Úgy véli, hogy azért zavaró tényező Magyarország a háborúpárti vezetőknek, mert hazánk biztosítani tudja, hogy kimaradjon a háborúból. Emellett nem járul hozzá a tagállami vétó feladásához, valamint nem hajlandó megszorításokat bevezetni Ukrajna támogatása miatt.

Az európai vezetők mindent megtesznek, hogy ezek a zavaró tényezők ne legyenek

– rögzítette.

A miniszterelnök politikai igazgatója elmondta, hogy a magyar emberek azért tudnak kevesebbet fizetni a rezsiért, mert jön az orosz olaj Magyarország. Jelezte, hogy ha ez nincs, akkor nőnek a kiadások. Szerinte fel kell tenni a kérdést, hogy ha Ukrajna egy politikai zsarolás részeként nem engedi újraindulni a barátság kőolajvezetéket, akkor hazánk miért küld Ukrajnába olajat, áramot és gázt.

Az ukrán zsarolással a magyarok rosszul járnak és az energiadiverzitás csorbát szenved

–tette hozzá.

Mint mondta, a magyar emberek érdeke szerint akarnak megállapodásokat kötni. A brüsszeli szankciók és az orosz energiakivezetése rossz lenne Magyarországnak, mivel ellentétes a nemzeti érdekekkel.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: Facebook)


