Elsöprő győzelmet arathatnak a kormánypártok a friss kutatás szerint

Marco Rubiomagyar-amerikai kapcsolatOrbán ViktorBudapestmagyar kormánystratégiai együttműködésSzijjártó Péter

Orbán Viktor és Marco Rubio sajtótájékoztatója az amerikai-magyar csúcs után – kövesse velünk élőben

Marco Rubio február közepén európai körútra indult, amelynek első állomása Németország volt. Részt vett a Müncheni Biztonsági Konferencián, majd Szlovákiába és Magyarországra utazott tovább. A látogatások során Rubio közlése szerint a regionális biztonság, az energetikai együttműködés és a kétoldalú kapcsolatok megerősítése áll a középpontban. Hétfőn sajtótájékoztatót tartanak az amerikai-magyar csúcs után – nálunk élőben követheti.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 11:07
Budapesti látogatása során Marco Rubio magyar tisztviselőkkel találkozott a közös kétoldalú és regionális érdekek megerősítése céljából, beleértve a globális konfliktusok megoldását célzó békefolyamatok iránti elkötelezettséget, valamint az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerséget.

Budapesti látogatása során Marco Rubio magyar tisztviselőkkel találkozott Fotó: AFP

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar–amerikai kapcsolatokról tárgyal Budapesten Marco Rubio amerikai külügyminiszter – ismertette a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Cikkünk frissül.

