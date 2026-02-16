Orbán Viktor és Marco Rubio sajtótájékoztatója az amerikai-magyar csúcs után – kövesse velünk élőben

Budapesti látogatása során Marco Rubio magyar tisztviselőkkel találkozott a közös kétoldalú és regionális érdekek megerősítése céljából, beleértve a globális konfliktusok megoldását célzó békefolyamatok iránti elkötelezettséget, valamint az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerséget.

Budapesti látogatása során Marco Rubio magyar tisztviselőkkel találkozott Fotó: AFP

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar–amerikai kapcsolatokról tárgyal Budapesten Marco Rubio amerikai külügyminiszter – ismertette a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Orbán Viktor miniszterelnök

Cikkünk frissül.

Borítókép: Orbán Viktor és Marco Rubio