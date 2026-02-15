Szijjártó Péter: Marco Rubio a béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar–amerikai kapcsolatokról tárgyal majd Budapesten

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök teljesen félreérti a helyzetet: úgy gondolja, Európa tartozik neki, mert ők harcolnak az oroszokkal, holott ez nem így van, mert Oroszország nem az unióval áll háborúban, és Ukrajna nem Európát, hanem saját magát védi. Ukrajna elnöke tudja, hogy ha a szuverén nemzeti kormány marad Magyarországon, akkor ők nem jönnek az unióba, Magyarország nem megy háborúba és a magyarok emberek pénze nem megy Ukrajnába – fogalmazott.

Volodimir Zelenszkij ezért mindent elkövet, hogy a Tisza Pártot segítse, ennek egyik eleme, hogy veszélyeztetik hazánk energiaellátását, mely ellenséges lépés Magyarországgal szemben és súlyos beavatkozás a hazai választási folyamatba

– jelentette ki. Kitért arra is, hogy az unió intézkedései között szerepel: Magyarország és Szlovákia mentesül az orosz kőolaj csővezetékes szállítására vonatkozó szankciók alól, és a csővezetékes szállítás ellehetetlenülése esetén ez a két ország importálhat orosz kőolajat tengeri úton is. Ezért most az a cél, hogy az Adria-vezetéken érkezzen kőolaj Magyarországra és Szlovákiába – tájékoztatott.

A Mol az ehhez szükséges lépéseket megtette, így most Horvátországon a sor, hogy lehetővé tegye ennek megvalósítását

– fűzte hozzá, jelezve: a horvátoknak az uniós szabályok szerint kötelességük ezt a kérést teljesíteni.