Szijjártó Péter: Marco Rubio a béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar–amerikai kapcsolatokról tárgyal majd Budapesten

Szijjártó Péter közölte: a tárgyalások két fontos téma köré csoportosulnak. Az egyik a béke megteremtésének lehetősége, amelynek kapcsán megjegyezte, az amerikai elnöknek a béke érdekében tett erőfeszítéseit az európaiak folyamatosan próbálják aláaknázni. Magyarország ezzel szemben a békéért és azért dolgozik, hogy hazánk kimaradjon a háborúból – tette hozzá.
A megbeszélések másik fő témaköre a magyar–amerikai kapcsolatok lesznek, amelyről Szijjártó Péter azt mondta, aranykor köszöntött be Donald Trump elnöksége óta.
Kifejtette, hogy tavaly rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások mértéke, míg a korábbi, politikai alapú szankciókat megszüntették velünk szemben. Orbán Viktor emellett tavaly azt is elérte Washingtonban, hogy az orosz kőolajra kivetett amerikai szankciók alól Magyarország mentesüljön, a paksi beruházásra vonatkozó szankciókat pedig az Egyesült Államok eltörölte
– emlékeztetett a politikus.
