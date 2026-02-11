Nukleáris csapás indult – ezt jelezték a katonai kémműholdak

Nukleáris világháború kirobbanása fenyegette a világot egy 1983. szeptember 26-án bekövetkezett váratlan incidens miatt, amit csak egy szovjet törzstiszt higgadt fellépése akadályozott meg.

Nukleáris katasztrófa fenyegette a világot 1983. szeptemberében Fotó: YouTube

Nukleáris rakéták fenyegető árnyékában élt a világ

Az 1975-ös helsinki záróokmány aláírása után néhány évig úgy látszott, hogy az enyhülési folyamatnak köszönhetően végleg lekerül a napirendről a hidegháborús nagyhatalmak világháborúval fenyegető szembenállása és ezt a békés egymás mellett élés doktrínájának szellemében a konfliktusok elsimításának diplomáciai primátusa váltja fel. A Szovjetunió 1979. decemberi afganisztáni katonai intervenciója azonban ismét visszalökte a világot az 1950-es éveket felidéző új és súlyosan fenyegető hidegháborús szembenállás éveibe.

Ronald Reagan amerikai elnök konfrontatívabb politikát folytatott a szovjetekkel Fotó: Wikimedia Commons

Az 1980. január 20-án hivatalba lépett új amerikai elnök, Ronald Reagan a hivatali elődjével, a demokrata Jimmy Carterrel szemben nyíltan is felvállalta a konfliktust a Szovjetunióval. Az 1982 novemberében elhunyt ókonzervatív szovjet pártfőtitkárt, Leonyid Iljics Brezsnyevet az ugyancsak ultrakonzervatív Jurij Andropov követte a főtitkári székben; az 1983-ban meghirdetett amerikai csillagháborús program pedig új szakaszt nyitott a fegyverkezési versenyben, még inkább elmélyítve a két atomnagyhatalom közötti ellentéteket.

Jurij Andropov is a konzervatívok közé tartozott Fotó: AFP

A stratégiai védelmi kezdeményezés, vagy közismert nevén a csillagháborús terv Ronald Reagan elnök kezdeményezésére 1983. március 23-án meghirdetett katonai program volt, amelynek egy olyan földi és a világűrbe telepített fegyverrendszer kiépítése volt a közvetlen célja, ami képes lett volna még az amerikai célpontoktól nagy távolságra megsemmisíteni a támadó szovjet nukleáris interkontinentális ballisztikus rakétákat. A tervnek volt azonban egy közvetett célja is, hogy egy olyan rendkívül költséges katonai programba hajszolja bele a Szovjetuniót, ami aláássa a szovjet rendszer gazdasági alapjait.

Ezt a kiélezett nemzetközi helyzetet egy újabb súlyos incidens feszítette a végletekig, amikor 1983. szeptember elsején a szovjet légvédelem lelőtte a dél-koreai légitársaság New-York és Szöul között közlekedő KAL 007-es járatát.