Most kiderül, hogy holnap is marad-e a tél idehaza

Dobpergés.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 16. 18:25
illusztráció Fotó: Dinya Magdolna Forrás: Békés Megyei Hírlap
Erősen felhős vagy borult lesz az ég a meteorológusok szerint. A nap hátralevő részében átmeneti szakadozások lehetnek, kedden napközben nyugat, északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

Hétfőn több helyen lehet időszakos vegyes halmazállapotú csapadék – a déli megyékben inkább eső, északabbra havas eső, havazás. Az éjszaka második felében a Nyugat-Dunántúlon ismét előfordulhat csapadék, néhol átmeneti ónos eső is.

Kedden az ország nyugati felén egyre kevesebb helyen lehet havazás, de délután néhány zápor még kialakulhat. A délies szél kedden északira, északnyugatira fordul és többfelé megélénkül, néhol megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –5 és +1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedd délután 3 és 8 fok között valószínű.

 

