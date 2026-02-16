Erősen felhős vagy borult lesz az ég a meteorológusok szerint. A nap hátralevő részében átmeneti szakadozások lehetnek, kedden napközben nyugat, északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Most kiderül, hogy holnap is marad-e a tél idehaza
Dobpergés.
Hétfőn több helyen lehet időszakos vegyes halmazállapotú csapadék – a déli megyékben inkább eső, északabbra havas eső, havazás. Az éjszaka második felében a Nyugat-Dunántúlon ismét előfordulhat csapadék, néhol átmeneti ónos eső is.
További Belföld híreink
Kedden az ország nyugati felén egyre kevesebb helyen lehet havazás, de délután néhány zápor még kialakulhat. A délies szél kedden északira, északnyugatira fordul és többfelé megélénkül, néhol megerősödik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –5 és +1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedd délután 3 és 8 fok között valószínű.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: A legjobbkor jött a hóesés! + videó
A kormányfő nevetve mesélt arról, hogy unokáját nem különösebben hatották meg az időjárási magyarázatok, hógolyózni akart.
Brutális támadás Pécsett: a pékségbe menekült a vérző férfi
Felfegyverkezve támadtak rá a sértettre, fényes nappal a nyílt utcán.
Újabb kísérteties egyezések: Magyar Péter ugyanazzal próbálkozik, mint annak idején Márki-Zay Péter
Volt egy kis finomhangolás, de ugyanazok a frázisok hangzanak el.
Itt a bizonyíték: buszokkal utaztatják a tiszás aktivistákat
Magyar Péter maroknyi támogatója mindenhol próbálja elhitetni, hogy sokan vannak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: A legjobbkor jött a hóesés! + videó
A kormányfő nevetve mesélt arról, hogy unokáját nem különösebben hatották meg az időjárási magyarázatok, hógolyózni akart.
Brutális támadás Pécsett: a pékségbe menekült a vérző férfi
Felfegyverkezve támadtak rá a sértettre, fényes nappal a nyílt utcán.
Újabb kísérteties egyezések: Magyar Péter ugyanazzal próbálkozik, mint annak idején Márki-Zay Péter
Volt egy kis finomhangolás, de ugyanazok a frázisok hangzanak el.
Itt a bizonyíték: buszokkal utaztatják a tiszás aktivistákat
Magyar Péter maroknyi támogatója mindenhol próbálja elhitetni, hogy sokan vannak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!