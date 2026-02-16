Most kiderül, hogy holnap is marad-e a tél idehaza

Kedden az ország nyugati felén egyre kevesebb helyen lehet havazás, de délután néhány zápor még kialakulhat. A délies szél kedden északira, északnyugatira fordul és többfelé megélénkül, néhol megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –5 és +1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedd délután 3 és 8 fok között valószínű.