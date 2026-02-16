Rendkívüli

Megvan a Fidesz-KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

rendőrségpesty lászlóelőkerülhet pestynapokon belül

Napokon belül előkerülhet Pesty László

Fordulat történt az eltűnési ügyben.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 02. 16. 16:23
Pesty László filmrendező producer Fotó: Kállai Márton
Él és virul Pesty László, mindezt onnan lehet tudni, hogy a dokumentumfilmest élve látták a napokban – értesült a Blikk. Pesty egyik ismerősétől megtudták azt is, hogy a szemtanúk riasztották a rendőrséget.

Mire azonban a hatóság a helyszínre ért, Pestynek újra nyoma veszett. A volt felesége azt mondta, pontos információi nincsenek, de a jelek arra mutatnak, 

hogy napokon belül elő kell kerülnie a volt férjének.

A portál megkereste a budapesti rendőr-főkapitányságot is, azonban a sajtóosztály csak annyit közölt, hogy 

Pesty Lászlót továbbra is eltűntként keresik.

Továbbiakat az önrendelkezési jogról szóló törvényre hivatkozva nem árulhattak el.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Pesty Lászlót február 9. óta eltűnés miatt körözi a rendőrség. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

