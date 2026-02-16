Él és virul Pesty László, mindezt onnan lehet tudni, hogy a dokumentumfilmest élve látták a napokban – értesült a Blikk. Pesty egyik ismerősétől megtudták azt is, hogy a szemtanúk riasztották a rendőrséget.
Napokon belül előkerülhet Pesty László
Fordulat történt az eltűnési ügyben.
Mire azonban a hatóság a helyszínre ért, Pestynek újra nyoma veszett. A volt felesége azt mondta, pontos információi nincsenek, de a jelek arra mutatnak,
hogy napokon belül elő kell kerülnie a volt férjének.
A portál megkereste a budapesti rendőr-főkapitányságot is, azonban a sajtóosztály csak annyit közölt, hogy
Pesty Lászlót továbbra is eltűntként keresik.
Továbbiakat az önrendelkezési jogról szóló törvényre hivatkozva nem árulhattak el.
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Pesty Lászlót február 9. óta eltűnés miatt körözi a rendőrség.
