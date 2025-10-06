Babis már kormányt épít: patrióta szövetség formálódik Prágában

Amennyiben létrejön az ANO–SPD–Autósok kormányerő, a 200 tagú parlamenti alsóházban 108 képviselője lesz.

Arra a kérdésre válaszolva, igaz-e, hogy az SPD nem politikusokat, hanem szakértőket szeretne kinevezni a kormányba, s egyben igényt tart a képviselőház elnöki posztjára, Andrej Babis leszögezte: „Igen, ez igaz. Beszéltünk arról, hogy az SPD-é lehetne a képviselőház elnöki tisztsége.”

Tomio Okamura újságíróknak korábban azt mondta, hogy pártja a belügyi, a külügyi és a védelmi tárca iránt érdeklődik elsősorban.

Andrej Babis ezeket az igényeket nem kommentálta, de rámutatott, hogy „a három párt programja több pontban megegyezik”. Ezek között említette az olcsóbb energiát, az euró bevezetésének elutasítását, a benzin- és dízelmotoros autók jövőbeni betiltásának eltörlését, a technológiai semlegességet, a zöldátállás és az emissziós engedélyek elutasítását és a közlekedési infrastruktúra gyorsított fejlesztését.

Nagy probléma, hogy az előző kormánytól üres kasszát öröklünk

– jegyezte meg Babis, aki 2017 és 2021 között már betöltötte a kormányfői posztot.

Néhány kérdésben azonban a felek álláspontjai eltérnek. Andrej Babis szerint például irreális az Autósok azon követelése, hogy a cseh költségvetés négy éven belül kiegyenlített legyen. „Ez nonszensz, mert beruházásokra van szükségünk” – szögezte le. Azt mondta, hogy vannak beruházások, amelyeket nem lehet, nem szabad leállítani. Ezek között említette a Dukovany atomerőmű bővítését vagy a közlekedési infrastruktúra fejlesztését.