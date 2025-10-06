Rendkívüli

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

Babis már kormányt épít: patrióta szövetség formálódik Prágában

Tomio Okamura, az ellenzéki Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke lehetne a cseh képviselőház új elnöke – jelentette ki Andrej Babis, a választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke abban az interjúban, amelyet a Mladá Fronta Dnes című prágai napilap közölt hétfőn.

2025. 10. 06. 14:20
Andrej Babis Fotó: LUKAS KABON Forrás: ANADOLU
Babis az interjúban megerősítette: már megkezdték a nem hivatalos tárgyalásokat az új kormányról. A választások győztese az SPD-vel, illetve az Autósokkal tárgyal. Az ANO egypárti kormányt szeretne, míg partnerei inkább koalíciós kormányban gondolkodnak.

Andrej Babis, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke, a választások győztese (Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU)
Andrej Babis, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke, a választások győztese (Fotó: Anadolu/Lukas Kabon)

Amennyiben létrejön az ANO–SPD–Autósok kormányerő, a 200 tagú parlamenti alsóházban 108 képviselője lesz.

Arra a kérdésre válaszolva, igaz-e, hogy az SPD nem politikusokat, hanem szakértőket szeretne kinevezni a kormányba, s egyben igényt tart a képviselőház elnöki posztjára, Andrej Babis leszögezte: „Igen, ez igaz. Beszéltünk arról, hogy az SPD-é lehetne a képviselőház elnöki tisztsége.”

Tomio Okamura újságíróknak korábban azt mondta, hogy pártja a belügyi, a külügyi és a védelmi tárca iránt érdeklődik elsősorban.

Andrej Babis ezeket az igényeket nem kommentálta, de rámutatott, hogy „a három párt programja több pontban megegyezik”. Ezek között említette az olcsóbb energiát, az euró bevezetésének elutasítását, a benzin- és dízelmotoros autók jövőbeni betiltásának eltörlését, a technológiai semlegességet, a zöldátállás és az emissziós engedélyek elutasítását és a közlekedési infrastruktúra gyorsított fejlesztését. 

Nagy probléma, hogy az előző kormánytól üres kasszát öröklünk

– jegyezte meg Babis, aki 2017 és 2021 között már betöltötte a kormányfői posztot.

Néhány kérdésben azonban a felek álláspontjai eltérnek. Andrej Babis szerint például irreális az Autósok azon követelése, hogy a cseh költségvetés négy éven belül kiegyenlített legyen. „Ez nonszensz, mert beruházásokra van szükségünk” – szögezte le. Azt mondta, hogy vannak beruházások, amelyeket nem lehet, nem szabad leállítani. Ezek között említette a Dukovany atomerőmű bővítését vagy a közlekedési infrastruktúra fejlesztését. 

Számunkra az a fontos, hogy milyen arányban van az eladósodásunk a bruttó hazai termékhez viszonyítva – húzta alá a politikus. Rámutatott: négy éve, amikor a kormányt átadták a mostani kormánykoalíciónak, Csehország a hatodik legkevésbé eladósodott országnak számított, jelenleg viszont a kilencedik helyen van. Hangsúlyozta, hogy 

az új kormánynak gyorsan ellenőriznie kell a költségvetést, mert nem zárható ki, hogy a Petr Fiala által vezetett kabinet trükközött a számokkal.

Andrej Babis az interjúban megerősítette, hogy kormányfő akar lenni, s az esetleges összeférhetetlenségére van megoldás, amelyet ismertetni fog Petr Pavel államfővel. A hatályos cseh törvények szerint kormánytag nem lehet aktív vállalkozó. – Biztosítottam az elnököt, hogy olyan megoldásom van, amely összhangban lesz a cseh és az európai előírásokkal is – mondta Andrej Babis még vasárnap újságíróknak, miután találkozott az államfővel.

Petr Pavel elnök közben a Tomio Okamurával (SPD) és Petr Macinkával (Autósok) folytatott tárgyalások után közölte: mindkét párt szerepet kaphat az új kormányban. Továbbá az államfő újságírók előtt hangsúlyozta, hogy a pártvezetőktől felelősségteljes hozzáállást vár el Ukrajna ügyében, mivel – mint fogalmazott – a háború kimenetele „nagyban függ a cseh lőszer-kezdeményezés sikerétől”.

Ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, Andrej Babis pártja, az ANO mozgalom fölényes győzelmet aratott a cseh parlamenti választáson. Az eredmény új lendületet adhat a V4-ek és a Patrióták európai befolyásának növeléséhez. Babis a választások után a Magyar Nemzetnek nyilatkozva kijelentette, hogy a Patrióták – amely politikai szövetségnek ő maga is tagja – tovább fokozzák ellenállásukat az Európai Bizottság klímapolitikájával szemben. Hozzátette: célja meggyengíteni azt a koalíciót, amely szerinte kedvezőtlen irányba sodorja Európát.

Remélhetőleg a következő választásokon győzni fogunk, és megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát. Nézzék meg az energiaárakat, nézzék meg az EU migrációs paktumát és így tovább. Bármi is történik Németországban és más országokban, mi erősek voltunk és erősek vagyunk

mondta Andrej Babis.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)

Felföldi Zoltán
Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

