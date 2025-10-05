Megszólalt a cseh államfő Babis győzelme után

A koalíciós kormány csak azután jön számításba

– jelentette ki a volt pénzügyminiszter.

A legfontosabb a program. Programunk prioritásaiból nem engedünk

– szögezte le Schillerová. Vasárnap az SPD és az Autósok is közölték: koalíciós kormányban gondolkodnak és miniszteri posztokat szeretnének. Tomio Okamura, az SPD elnöke a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízióban leszögezte: az SPD koalíciós kormányt szeretne, a miniszteri posztokra azonban nem parlamenti képviselőket, hanem szakértőket jelöltetne.

Megvannak a megfelelő embereink

– tette hozzá.

Pártunk aktív tagja akar lenni az új kormánykoalíciónak

– jelentette ki Boris Stastny, az Autósok prágai szervezetének vezetője, jövőbeni új parlamenti képviselő a televízióban. Azt mondta, hogy az Autósok (Motoristé sobe), amely három éve alakult és most első ízben jutott be a parlamentbe, konzervatív, jobboldali és Nyugat-barát párt. Az államfő a vasárnapi találkozók után bejelentette: az új képviselőház alakuló ülését november elejére tervezi, hogy a pártoknak időt adjon a kölcsönös tárgyalásokra. A hatályos törvény szerint az alakuló ülést legkésőbb egy hónappal a választások utáni időpontra kell összehívni.

Borítókép: Petr Pavel (Fotó: AFP)