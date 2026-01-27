dróntámadásenergetikai infrastruktúramikolajiviorosz-ukrán háború

Az orosz drónok Dél-Ukrajna energiaellátását célozták, fokozódik a válsághelyzet

Ukrajna továbbra is súlyos energiaválsággal küzd, amelyet az orosz hadsereg rendszeres támadásai tovább mélyítenek. Az energetikai infrastruktúra elleni csapások miatt milliók maradtak áram és fűtés nélkül, miközben a hőmérséklet rendszeresen mínusz 14 Celsius-fok körül alakul. Január 27-én éjszaka újabb dróntámadás érte Mikolajiv környékét, a humanitárius összeomlás közelében van az ország.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 10:07
Újabb orosz dróntámadás érte az ukrán energetikai infrastruktúrát Forrás: AFP
Ukrajna lakossága komoly energiakrízissel szembesül. Az orosz hadsereg rendszeresen az ország energiaellátását biztosító létesítményeket támadja, aminek következtében emberek milliói maradtak áram és fűtés nélkül az extrém hideg téli időben. Január 27-én éjszaka újabb dróncsapás érte Ukrajna déli térségét, a Mikolajiv környéki járást. Az orosz dróntámadás fő célpontja az energetikai hálózat volt, ugyanakkor lakóházak is károkat szenvedtek – számolt be róla az Origo a zn.ua cikkére hivatkozva.

Ukrajna lakói rendszeres áramszünetekkel és fűtéskimaradással kénytelenek megküzdeni
Ukrajna lakói rendszeres áramszünetekkel és fűtéskimaradással kénytelenek megküzdeni. Fotó: AFP

Az oroszok Shahed 136 és 131 típusú drónokkal támadták a Mikolajivi járást

 – jelentette a Telegramon Vitalij Kim, a régió katonai közigazgatás vezetője. 

Kim beszámolója alapján az orosz csapások elsősorban az energetikai infrastruktúrát vették célba. Olsanszkában egy lelőtt drón törmeléke miatt egy lakóház teljesen megsemmisült, két másik pedig károkat szenvedett. Egy 59 éves nő súlyos sérülésekkel került kórházba. A közigazgatás-vezető elmondása szerint az elmúlt huszonnégy órában Mikolajiv környékén a légvédelem tíz darab Shahed 131/136 típusú támadó drónt, valamint több megtévesztő eszközt is hatástalanított.

Ukrajna a humanitárius összeomlás közelében

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az orosz támadások következményeként mindennapossá váltak a 15-20 órán át tartó áramkimaradások. A legsúlyosabb helyzet Kijevben alakult ki, ahol még a korábban meghirdetett áramszüneti beosztást sem tudják betartani. A helyi hatóságok szerint az elmúlt hónap során a nagyjából hárommilliós főváros lakosságának körülbelül húsz százaléka elköltözött a városból.

Borítókép: Újabb orosz dróntámadás érte az ukrán energetikai infrastruktúrát (Fotó: AFP)

