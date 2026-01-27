Az orosz drónok Dél-Ukrajna energiaellátását célozták, fokozódik a válsághelyzet

Kim beszámolója alapján az orosz csapások elsősorban az energetikai infrastruktúrát vették célba. Olsanszkában egy lelőtt drón törmeléke miatt egy lakóház teljesen megsemmisült, két másik pedig károkat szenvedett. Egy 59 éves nő súlyos sérülésekkel került kórházba. A közigazgatás-vezető elmondása szerint az elmúlt huszonnégy órában Mikolajiv környékén a légvédelem tíz darab Shahed 131/136 típusú támadó drónt, valamint több megtévesztő eszközt is hatástalanított.

Ukrajna a humanitárius összeomlás közelében

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az orosz támadások következményeként mindennapossá váltak a 15-20 órán át tartó áramkimaradások. A legsúlyosabb helyzet Kijevben alakult ki, ahol még a korábban meghirdetett áramszüneti beosztást sem tudják betartani. A helyi hatóságok szerint az elmúlt hónap során a nagyjából hárommilliós főváros lakosságának körülbelül húsz százaléka elköltözött a városból.

Borítókép: Újabb orosz dróntámadás érte az ukrán energetikai infrastruktúrát (Fotó: AFP)