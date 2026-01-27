Az orosz drónok Dél-Ukrajna energiaellátását célozták, fokozódik a válsághelyzet

Ukrajna lakossága komoly energiakrízissel szembesül. Az orosz hadsereg rendszeresen az ország energiaellátását biztosító létesítményeket támadja, aminek következtében emberek milliói maradtak áram és fűtés nélkül az extrém hideg téli időben. Január 27-én éjszaka újabb dróncsapás érte Ukrajna déli térségét, a Mikolajiv környéki járást. Az orosz dróntámadás fő célpontja az energetikai hálózat volt, ugyanakkor lakóházak is károkat szenvedtek – számolt be róla az Origo a zn.ua cikkére hivatkozva.
Az oroszok Shahed 136 és 131 típusú drónokkal támadták a Mikolajivi járást
– jelentette a Telegramon Vitalij Kim, a régió katonai közigazgatás vezetője.
