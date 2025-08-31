UkrajnaAndrij JermakhaditechnológiaEgyesült Államokrakétaorosz-ukrán háború

Európai pénzből vett rakétákkal támadná az oroszokat Zelenszkij

Az Egyesült Államok jóváhagyta 3350 nagy hatótávolságú ERAM rakéta eladását Ukrajnának, ami jelentősen növelheti az ország csapásmérő képességét Oroszország ellen. A rakétákat F–-16-os vadászgépekről indíthatják, és elsősorban katonai infrastruktúra ellen vethetők be.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 22:22
Kijev, 2025. augusztus 31. Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
Ukrajna jelentősen megerősítheti támadó képességét az Egyesült Államok döntésének köszönhetően, amely lehetővé tette 3350 ERAM rakéta eladását az országnak egy 850 millió dolláros, európai finanszírozású csomag részeként. Az elnöki hivatal kabinetfőnöke, Andrij Jermak szerint a rakéták mellett ugyanennyi navigációs modul érkezik, hogy biztosítsák a rendszer hatékonyságát – számolt be róla a The Kyiv Independent, írja az Origo.

rakéta
A rakéták fő célpontjai az álló katonai infrastruktúrák lesznek (Fotó: GENYA SAVILOV / AFP)

Az ERAM rakéta a 460 kilométeres hatótávolságával és 225 kilogrammos repeszfejével képes páncélozott célpontok megsemmisítésére, és a nyugati haditechnológia egyik modern modelljének számít Ukrajnában. Az első F–16-os vadászgépek, amelyek képesek lesznek az ERAM rakéták indítására, már megérkeztek az országba, így akár egyszerre több rakéta bevetése is lehetséges lesz egyetlen támadás során.

A rakéták fő célpontjai az álló katonai infrastruktúrák lesznek: lőszerraktárak, parancsnoki állások, logisztikai központok és szállítási csomópontok. Bár az amerikai eredet miatt minden indítás engedélyhez kötött, a nagyszámú rakéta jelentős stratégiai előnyt biztosíthat Ukrajnának – fogalmazott a lap.

Az ERAM rakéták és a hazai fejlesztések együttesen azt jelentik, hogy Ukrajna jelentős csapásmérő erőre tehet szert a következő hónapokban, ami újabb fordulatot hozhat a kelet-európai konfliktusban – zárták.

Borítókép: Kijev, 2025. augusztus 31. (Fotó: AFP)

 

Brüsszel katonákat küldene Ukrajnába

