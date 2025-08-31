Európai pénzből vett rakétákkal támadná az oroszokat Zelenszkij

Az ERAM rakéta a 460 kilométeres hatótávolságával és 225 kilogrammos repeszfejével képes páncélozott célpontok megsemmisítésére, és a nyugati haditechnológia egyik modern modelljének számít Ukrajnában. Az első F–16-os vadászgépek, amelyek képesek lesznek az ERAM rakéták indítására, már megérkeztek az országba, így akár egyszerre több rakéta bevetése is lehetséges lesz egyetlen támadás során.