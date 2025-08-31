orosz-ukrán háborúháborúZelenszkij

Zelenszkij elszabadult, ezzel fenyegette meg az oroszokat

Oroszország területe elleni újabb mélységi csapásokat is kilátásba helyezett vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, válaszul a szombat éjszakai orosz dróntámadásokra, amelyek miatt csaknem 60 ezer háztartás maradt áram nélkül Észak- és Dél-Ukrajnában.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 31. 16:17
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Folytatni fogjuk aktív műveleteinket, pontosan úgy, ahogy ez Ukrajna védelme számára szükséges. Az erők és eszközök elő vannak készítve. Újabb mélységi csapások szintén tervben vannak. Ezt hangoztatta Zelenszkij az X-en közzétett nyilatkozatában, miután Olekszander Szirszkijjel, az ukrán hadsereg főparancsnokával tanácskozott.

Zelenszkij megfenyegette Oroszországot (Fotó: AFP)
Zelenszkij megfenyegette Oroszországot (Fotó: AFP)

A DTEK ukrán energiai szolgáltató vállalat szerint az orosz hadsereg az éjszaka folyamán négy energetikai létesítményre mért csapást Odessza megyében, ahol 29 ezren maradtak áramszolgáltatás nélkül.

A legsúlyosabb támadás az Odessza közvetlen közelében fekvő Csornomorszk városát érte, ahol lakó- és kormányzati épületek is megrongálódtak

 – tájékoztatott Oleh Kiper helyi kormányzó.

A kritikus infrastruktúra jelenleg áramfejlesztőkkel üzemel

 – közölte Telegram-oldalán Kiper, aki szerint egy ember megsérült a csapásban. 
Orosz drónok támadták az észak-ukrajnai Csernyihiv megyét is, károkat okozva az ottani energetikai infrastruktúrában, 30 ezer háztartást hagyva áram nélkül – közölte Vjacseszlav Csausz helyi kormányzó.
