„A régió energiainfrastrukturájának a pusztulása örökfilm”

„A régió energiainfrastrukturájának a pusztulása örökfilm”

Robert C. Castel
2026. 03. 02. 14:46
Robert C. Castel, Facebook: „A közel-keleti háború hatása a világ energiagazdaságára messze túlmutat a Hormuzi-szoros részleges/teljes lezárásán. Irán újra a szaúdi Aramco létesítményeit támadja. Déjà vu 2019-ből. Akkor a termelés 50%-a esett ki egy időre. ​OSINT elemzők arról beszélnek, hogy a műholdas felvételek elemzése az iráni Kharg sziget olajtermináljainak és tárolóinak a pusztítását mutatják. Hasonló kár keletkezett Bandar Abbasz olajlétesítményeiben is. Ami a műholdas felvételeken nem látható az a kibertámadások hatása az olaj infrastruktúrát vezérlő SCADA rendszerekre. Nem kizárt, hogy ezen a hadszíntéren is drámai károk keletkeztek mindkét oldalon. A Hormuzi szoros lezárása/megnyitása pillanatfelvétel. A régió energiainfrastrukturájának a pusztulása örökfilm.Vagy legalábbis hosszú hónapok kiesését jelenti.”

