Tíz nap áramszünet – nő a veszély a zaporizzsjai atomerőmű miatt + videó

„A nukleáris biztonság szempontjából ez továbbra is nagyon komoly helyzet. Mindkét felet felszólítom, hogy tegye meg a további romlás megakadályozása érdekében szükséges lépéseket. Ez politikai akarat kérdése, nem pedig az, hogy technikailag lehetséges-e, ami igen” – idézte a NAÜ sajtóosztályát az Origo.

A zaporizzsjai erőmű Fotó: ANDRE LUIS ALVES/ANADOLU AGENCY

Grossi hangsúlyozta, hogy jelenleg a zaporizzsjai erőmű dízelgenerátorai gond nélkül működnek, és elegendő tartalék üzemanyag van. Ugyanakkor figyelmeztetett: ez példátlan helyzet, amelyet haladéktalanul meg kell oldani.

Ez egy nukleáris biztonsági kérdés, amelynek rendezése mindenki közös érdeke

– mondta.