Zaporizzsjai Atomerőmű

Tíz nap áramszünet – nő a veszély a zaporizzsjai atomerőmű miatt + videó

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója súlyos nukleáris biztonsági kockázatnak nevezte a Zaporizzsjai Atomerőműben bekövetkezett tíznapos külső áramkimaradást.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 14:59
A zaporizzsjai erőmű a távolból (Fotó: Anadolu Agency/Ercin Erturk)
„A nukleáris biztonság szempontjából ez továbbra is nagyon komoly helyzet. Mindkét felet felszólítom, hogy tegye meg a további romlás megakadályozása érdekében szükséges lépéseket. Ez politikai akarat kérdése, nem pedig az, hogy technikailag lehetséges-e, ami igen” – idézte a NAÜ sajtóosztályát az Origo.

Zaporizzsja
A zaporizzsjai erőmű Fotó: ANDRE LUIS ALVES/ANADOLU AGENCY

Grossi hangsúlyozta, hogy jelenleg a zaporizzsjai erőmű dízelgenerátorai gond nélkül működnek, és elegendő tartalék üzemanyag van. Ugyanakkor figyelmeztetett: ez példátlan helyzet, amelyet haladéktalanul meg kell oldani. 

Ez egy nukleáris biztonsági kérdés, amelynek rendezése mindenki közös érdeke

 – mondta.

A NAÜ főigazgatója korábban arról számolt be, hogy orosz és ukrán tisztviselőkkel tárgyal a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) külső áramellátásának helyreállítására vonatkozó „részletes javaslatokról”. Az áramellátás szeptember 23-án szakadt meg ukrán tüzérségi támadások következtében, ami a háború kezdete óta a tizedik ilyen eset.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója ugyanakkor egy bécsi NAÜ-konferencián kijelentette: az erőművet és annak dolgozóit valójában csak „a kijevi fegyveres alakulatok felelőtlen cselekedetei” fenyegetik.

Az Európai Unió hétfői közleményében arra figyelmeztetett, hogy a Zaporizzsjai Atomerőmű „ismét elvesztette a kapcsolatot az utolsó külső áramforrással. Ez már a tizedik alkalom, mióta Oroszország agresszív háborúja megkezdődött”. 

Az erőmű jelenleg kizárólag vészhelyzeti dízelgenerátorokkal biztosítja a reaktorok hűtését és az alapvető biztonsági rendszerek működését. A dokumentum szerint „a katonai tevékenység továbbra is megakadályozza az elektromos vezetékek javítását és újraindítását”, ezért az EU felszólította Oroszországot, hogy haladéktalanul állítsa le katonai műveleteit az erőmű környékén.

Borítókép: A zaporizzsjai erőmű a távolból (Fotó: Anadolu Agency/Ercin Erturk)

