Vészhelyzet állt elő a zaporizzsjai atomerőműben

A zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátása már több mint három napja megszakadt, ami rekordhosszú kiesést jelent, és biztonsági aggodalmakat vet fel a háború frontvonalán lévő, hat reaktorral rendelkező létesítménnyel kapcsolatban – írja a The Guardian.

A zaporizzsjai erőmű a távolból

Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU AGENCY

Az utolsó erőműbe vezető villamos vezetéket kedden – az orosz oldalon elvágták – és egyelőre nincs jel arra, hogy az erőmű áramellátását helyreállították volna. A hűtési és biztonsági rendszerek működtetésére most vészhelyzeti generátorokat használnak. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója „mélyen aggasztónak” nevezte a helyzetet.