Pánik a leningrádi régióban: újabb csapás érte a kirisi olajfinomítót + videó

Ismeretlen drónok csaptak le Oroszország leningrádi régiójára, a helyiek szerint ismét a hatalmas kirisi olajfinomító lehetett a célpont. A légvédelem reagált, a lakosságot óvatosságra és nyugalomra kérték.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 10:45
Drón Fotó: Anadolu Forrás: Anadolu
Éjjel ismeretlen drónok támadták meg Oroszország leningrádi területét, Kirisi ipari övezetében tűz ütött ki – írja az RBC-Ukrajna cikkére hivatkozva az Origo

Kirishi
Kirisi (Forrás: Wikipédia)

A hírek szerint az első riasztás hajnali 2.40-kor érkezett, amikor azonosítatlan drónokat észleltek a légtérben. 

Alekszandr Drozgyenko kormányzó figyelmeztette a lakosságot a mobilinternet lassulására, és útmutatót adott a „légi veszély” esetére: maradjanak otthon, húzódjanak el az ablakoktól vagy menjenek ablaktalan helyiségbe, és őrizzék meg a nyugalmukat. 

Nem sokkal később közölte, hogy a régió légvédelme működésbe lépett, valamint tűz ütött ki a város ipari övezetében, amelynek oltását már megkezdték.

Az Astra Telegram-csatorna helyi lakosokra hivatkozva arról számolt be, hogy ismét a Kirishinaftoorgsintez (KINEF) olajfinomító lehetett a célpont. A létesítmény Oroszország egyik legnagyobb finomítója, amely évente akár 20 millió tonna olajat is képes feldolgozni. 

A stratégiai jelentőségű üzem ellen szeptember 14-én ukrán dróncsapás következtében hatalmas tűz ütött ki, ami miatt a termelést jelentősen vissza kellett fogni, március 8-án pedig egy lelőtt drón roncsai rongálták meg az egyik olajtartály külső szerkezetét.

Borítókép: Egy drón (Fotó: Getty Images)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

