Pánik a leningrádi régióban: újabb csapás érte a kirisi olajfinomítót + videó

Éjjel ismeretlen drónok támadták meg Oroszország leningrádi területét, Kirisi ipari övezetében tűz ütött ki – írja az RBC-Ukrajna cikkére hivatkozva az Origo.

Kirisi (Forrás: Wikipédia)

A hírek szerint az első riasztás hajnali 2.40-kor érkezett, amikor azonosítatlan drónokat észleltek a légtérben.

Alekszandr Drozgyenko kormányzó figyelmeztette a lakosságot a mobilinternet lassulására, és útmutatót adott a „légi veszély” esetére: maradjanak otthon, húzódjanak el az ablakoktól vagy menjenek ablaktalan helyiségbe, és őrizzék meg a nyugalmukat.

Nem sokkal később közölte, hogy a régió légvédelme működésbe lépett, valamint tűz ütött ki a város ipari övezetében, amelynek oltását már megkezdték.