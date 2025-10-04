Folytatódnak a választások Csehországban

A választások első napján körzetenként átlagban a bejegyzett választók mintegy 40-55 százaléka járult az urnákhoz, ami magasabb arány, mint a legutóbbi, 2021-es választások első napján – jelentette a közszolgálati hírtelevízió (CT24). Szombaton a részvétel többnyire 10–20 százalék között szokott mozogni. A választások megzavarásáról, incidensekről nem érkezett jelentés.

A parlamenti alsóház 200 képviselői mandátumáért az idén 26 párt, mozgalom és koalíció több mint 4460 jelöltje verseng, egy képviselői helyért átlagban 22-en indultak.

A bejutási küszöb öt százalék. A megméretés nagy esélyese az ellenzéki jobbközép Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom, amelynek elnöke, Andrej Babis volt kormányfő pénteken délután az észak-morvaországi Ostraván adta le szavazatát.

Babis ismételten felszólította híveit: minél nagyobb számban járuljanak az urnákhoz, hogy az ANO mozgalom várható győzelme esetén lehetőleg egypárti kormányt tudjon alakítani.

Petr Pavel államfő lakóhelyén, a nyugat-csehországi Cernoucek településen adta le szavazatát. Úgy vélte, nem lesz egyszerű a kormányalakítás, mert a kormányoldal és az ellenzék között fontos ügyekben alapvető nézetkülönbségek vannak. Csehországban a képviselőház esetében arányos választási rendszer van érvényben, a voksolás eredménye alapján eddig mindig koalíciós pártok alakultak. Az előző, 2021 októberében megtartott képviselőházi választást a hárompárti Spolu nyerte 27,79 százalékkal, az ANO 27,12 százalékkal a második volt. Négy éve a választási részvétel meghaladta a 65 százalékot, az elemzők most is hasonlóra vagy valamivel magasabbra számítanak.

