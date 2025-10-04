Folytatódnak a választások Csehországban

Rendkívüli

Csehországban folytatódnak a képviselőházi, azaz parlamenti alsóházi választások. Szombaton, a hagyományosan kétnapos választások második napján, reggel nyolctól délután kettőig lehet még szavazni Csehországban. Az eredményeket az esti órákra ígéri a voksokat összeszámláló Cseh Statisztikai Hivatal.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 10:10
Egy férfi leadja szavazatát Ostrava városában, Csehországban. A csehországi általános választásokra 2025. október 3-án és 4-én kerül sor Fotó: LUKAS KABON Forrás: ANADOLU
A választások első napján körzetenként átlagban a bejegyzett választók mintegy 40-55 százaléka járult az urnákhoz, ami magasabb arány, mint a legutóbbi, 2021-es választások első napján – jelentette a közszolgálati hírtelevízió (CT24). Szombaton a részvétel többnyire 10–20 százalék között szokott mozogni. A választások megzavarásáról, incidensekről nem érkezett jelentés. 

A választási bizottság tagjai viszik házhoz a mobil szavazóurnákat azoknak, akik nem tudnak a szavazóhelyekre elmenni Csehországban
A választási bizottság tagjai viszik házhoz a mobil szavazóurnákat azoknak, akik nem tudnak a szavazóhelyekre elmenni Csehországban
Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

A parlamenti alsóház 200 képviselői mandátumáért az idén 26 párt, mozgalom és koalíció több mint 4460 jelöltje verseng, egy képviselői helyért átlagban 22-en indultak.

 A bejutási küszöb öt százalék. A megméretés nagy esélyese az ellenzéki jobbközép Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom, amelynek elnöke, Andrej Babis volt kormányfő pénteken délután az észak-morvaországi Ostraván adta le szavazatát. 

Babis ismételten felszólította híveit: minél nagyobb számban járuljanak az urnákhoz, hogy az ANO mozgalom várható győzelme esetén lehetőleg egypárti kormányt tudjon alakítani. 

Petr Pavel államfő lakóhelyén, a nyugat-csehországi Cernoucek településen adta le szavazatát. Úgy vélte, nem lesz egyszerű a kormányalakítás, mert a kormányoldal és az ellenzék között fontos ügyekben alapvető nézetkülönbségek vannak. Csehországban a képviselőház esetében arányos választási rendszer van érvényben, a voksolás eredménye alapján eddig mindig koalíciós pártok alakultak. Az előző, 2021 októberében megtartott képviselőházi választást a hárompárti Spolu nyerte 27,79 százalékkal, az ANO 27,12 százalékkal a második volt. Négy éve a választási részvétel meghaladta a 65 százalékot, az elemzők most is hasonlóra vagy valamivel magasabbra számítanak.

Borítókép: Egy férfi leadja szavazatát Ostrava városában, Csehországban. A csehországi általános választásokra 2025. október 3-án és 4-én kerül sor (Fotó: AFP)

