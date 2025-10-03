Csehországban képviselőházi választást tartanak pénteken és szombaton, ahol a jobbközép, jelenleg ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom győzelmére lehet számítani az előrejelzések szerint.
Ma kezdődnek a képviselőházi választások Csehországban
A cseh képviselőházi választások legnagyobb esélyese Andrej Babis, a patrióta ANO mozgalom vezetője. Győzelme a lapunknak nyilatkozó szakértő szerint nemcsak Csehország politikai irányát változtathatja meg, hanem új lendületet adhat a közép-európai együttműködésnek is. Orbán Viktor szövetségesének sikerével a V4-ek és a patrióta erők hangja is erősödhet Brüsszelben.
Csehország favoritja az ANO
Az utóbbi három év minden felmérése az Andrej Babis szlovák származású milliárdos által vezetett ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója, az ANO mozgalmat hozta ki a választás győztesének, írta az MTI.
Alig egy héttel a képviselőházi választások előtt továbbra is a patrióta Babis támogatottsága a legmagasabb Csehországban – derült ki a legutóbbi országos felmérésből, amelyet a STEM akadémiai közvélemény-kutató intézet készített.
Az eredmények szerint az ANO-t a megkérdezettek 29,3 százaléka választaná.
A második helyen mindig a kormánykoalíció három pártját – Polgári Demokratikus Párt (ODS), a kereszténydemokrata KDU-CSL és a TOP 09 párt – tömörítő Együtt (Spolu) szövetség végzett. A harmadik helyen váltakozva a kormánykoalíciós Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalom vagy az ellenzéki, a prágai sajtó által rendszerint szélsőségesnek minősített Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom végzett. Rajtuk kívül még a Cseh Kalózpárt, a kommunisták által vezetett Elég volt! (Stacilo!) szövetség, s időnként az Autósok párt lépte meg az ötszázalékos parlamenti küszöböt a felmérésekben.
A Spolu koalíció hivatalosan három pártból áll, a Kalózok listáján nem hivatalosan ott a Zöld Párt, a Stacilo! pedig a kommunistákon kívül a szociáldemokratákat és más kisebb baloldali szubjektumokat is magába foglal. Hasonló a helyzet az SPD-vel is, amely három kisebb pártnak adott helyet listáin. A képviselőházba várhatóan bejutó hét tömörülés a valóságban összesen 16 párt és mozgalom jelöltjeiből állt össze.
A nem hivatalos közös indulás előnye, hogy a parlamenti bejutáshoz elég az öt százalék elérése.
Várhatóan koalíciós kormány alakul
Andrej Babis korábbi kormányfő, az ANO elnöke korábban többször kijelentette, hogy leginkább egypárti kormányt szeretne, amelyet esetleg kívülről még támogathatna valamelyik politikai erő a szükséges parlamenti többséghez. Azt többször hangsúlyozta, hogy a kommunistákkal nem fog együttműködni. Tomio Okamura, az SPD elnöke nyíltan hangsúlyozza, hogy kormányerő akarnak lenni. A kommunista Katerina Konecná, a Stacilo! vezetője azt hangoztatja, hogy számunkra nem a pozíciók a fontosak, azzal akarnak együttműködni, akivel leginkább meg tudják valósítani programjuk legnagyobb részét.
Az ANO és a mostani kormánypártok többször elmondták, hogy kölcsönösen kizárják az egymással való együttműködést.
Csehországban a parlamenti alsóház esetében arányos választási rendszer van érvényben – ennek következménye a szakértők szerint, hogy a választások után gyakorlatilag mindig koalíciós kormány alakul.
A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a kérdés az, hogy kivel tud majd megegyezni Babis.
Az SPD és a Stacilo is minden valószínűség szerint bekerül a cseh parlamentbe, így várhatóan velük indulhatnak meg majd a tárgyalások
– mondta Illés Pál Attila, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.
A V4-ek és a patrióta szövetség erősödhet
Egy Babis-győzelem Csehországban a szakértő szerint nemcsak a hazai politikát rendezheti át, hanem a közép-európai szövetségi erőteret is átrajzolhatja.
Orbán Viktor és Andrej Babis korábban is szoros kapcsolatot ápolt, több kérdésben – így a migráció, a brüsszeli központosítás és a háborús nyomásgyakorlás elutasítása terén – azonos álláspontot képviseltek. Ha Babis visszatér a kormányfői székbe, az megerősítheti a V4-ek együttműködését, és újabb súlyt adhat a patrióta erőknek Európában.
– mutatott rá.
Felmérések szerint a több mint nyolcmillió választásra jogosult szavazó mintegy 65-67 százaléka járulhat az urnákhoz. A jelöltlistán a választók négy személyt karikázhatnak be, amivel azok a lista élére kerülnek.
A választási helyiségek pénteken délután kettőtől este tízig, szombaton pedig reggel nyolctól, délután kettőig lesznek nyitva. A voksolás első eredményeit szombat estére ígéri a Cseh Statisztikai Hivatal.
Az előző, 2021 októberében megtartott képviselőházi választást a hárompárti Spolu nyerte 27,79 százalékkal, az ANO 27,12 százalékkal a második lett, míg a harmadik helyet a STAN-Kalózpárt koalíció szerezte meg 15,62 százalékkal. Rajtuk kívül bejutott még az SPD 9,56 százalékkal.
Borítókép: Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője és Petr Fiala, cseh miniszterelnök, a Cseh Köztársaság Polgári Pártja (ODS) és az Együtt (SPOLU) koalíciójának vezetője kezet ráznak a 2025. október 1-jei prágai választási televíziós vita előtt (Fotó: AFP/Michal Cizek)
Megroppanhat Ursula von der Leyen hatalma
Jövő héten újabb bizalmatlansági indítványról szavaz az Európai Parlament.
Zelenszkij a háború mélyére rántaná a Nyugatot
Washington fokozódó támogatása egyre jobban felbátorítja Kijevet.
Kiskorú szír migránsok erőszakoltak meg egy cseh fiatalt Drezdában
A szász város lakosságának 13 százaléka külföldi.
Brüsszel képtelen megvédeni az európai reptereket
A Ryanair vezérigazgatója keményen bírálta az EU-t.
