Ma kezdődnek a képviselőházi választások Csehországban

Csehország favoritja az ANO

Az utóbbi három év minden felmérése az Andrej Babis szlovák származású milliárdos által vezetett ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója, az ANO mozgalmat hozta ki a választás győztesének, írta az MTI.

Alig egy héttel a képviselőházi választások előtt továbbra is a patrióta Babis támogatottsága a legmagasabb Csehországban – derült ki a legutóbbi országos felmérésből, amelyet a STEM akadémiai közvélemény-kutató intézet készített.

Az eredmények szerint az ANO-t a megkérdezettek 29,3 százaléka választaná.

A második helyen mindig a kormánykoalíció három pártját – Polgári Demokratikus Párt (ODS), a kereszténydemokrata KDU-CSL és a TOP 09 párt – tömörítő Együtt (Spolu) szövetség végzett. A harmadik helyen váltakozva a kormánykoalíciós Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalom vagy az ellenzéki, a prágai sajtó által rendszerint szélsőségesnek minősített Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom végzett. Rajtuk kívül még a Cseh Kalózpárt, a kommunisták által vezetett Elég volt! (Stacilo!) szövetség, s időnként az Autósok párt lépte meg az ötszázalékos parlamenti küszöböt a felmérésekben.

A Spolu koalíció hivatalosan három pártból áll, a Kalózok listáján nem hivatalosan ott a Zöld Párt, a Stacilo! pedig a kommunistákon kívül a szociáldemokratákat és más kisebb baloldali szubjektumokat is magába foglal. Hasonló a helyzet az SPD-vel is, amely három kisebb pártnak adott helyet listáin. A képviselőházba várhatóan bejutó hét tömörülés a valóságban összesen 16 párt és mozgalom jelöltjeiből állt össze.