Brüsszel háborúpárti narratívája életveszélyes + videó

A szakértő hangsúlyozta:

Brüsszel azonban éppen hogy nem a pusztítás, az öldöklés megfékezése ellen tesz, hanem teljesen eluralta a háborús pszichózis.

Szerinte már ez a kijelentés is megteremtette annak a lehetőségét, hogy az orosz–ukrán konfliktus térségi vagy akár globális háborúvá szélesedjen. Hozzátette: az, hogy ez eddig nem történt meg, nem az uniós politikusoknak, hanem általános vélekedés szerint elsősorban az amerikai és az orosz vezetésnek köszönhető. A háborúpárti narratíva pedig azt a veszélyt is magában hordozza, hogy olyan tagállamokat is belerángassanak a konfliktusba, amelyek abból ki akarnak maradni.

Ifj. Lomnici emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány kezdettől fogva békepárti álláspontot képvisel.

A magyar kormány azon kevesek közé tartozik az EU-ban, amely az orosz–ukrán háború kezdete óta konzekvensen békepárti álláspontot képvisel, illetve a kabinet többször felajánlotta, hogy hazánk adott esetben kész a béketárgyalások helyszíneként szolgálni.

Felidézte, hogy 2023. március 31-én az Országgyűlés békepárti határozatot fogadott el, amely „kifejezi elkötelezettségét a béke mellett, és rögzíti: azt várja el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjen fel, és kerülje azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak. A dokumentum elítéli Oroszország katonai agresszióját, és elismeri Ukrajna jogát az önvédelemhez. Leszögezi, hogy csak azonnali tűzszünettel, tárgyalásokkal és békével lehet életeket menteni.”