Franciaországbizalmatlansági szavazásköltségvetés

Elkerülné a bizalmatlansági szavazást az új francia miniszterelnök

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy nem kívánja érvényesíteni az alkotmány azon cikkét, amely lehetővé teszi törvények elfogadását a képviselők szavazata nélkül. Így reméli, hogy elkerüli a bizalmatlansági szavazást a költségvetés jövőbeni parlamenti vitája során.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 03. 19:19
Sebastien Lecornu Fotó: ALAIN JOCARD Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 49.3-as cikkről való lemondás – amelyet Emmanuel Macron elnök 2022-es újraválasztása óta minden évben érvénybe léptettek a parlamenti kisebbséggel működő kormányok a költségvetés elfogadásához – nem szabad, hogy arra késztessen bennünket, hogy feladjuk azt a célt, hogy Franciaországnak december 31-ig költségvetése legyen – jelentette ki egy televíziós beszédben a miniszterelnök, aki a következő napokban kívánja megalakítani a kormányát. Így reméli, hogy elkerüli a bizalmatlansági szavazást a költségvetés jövőbeni parlamenti vitája során.

Elkerülné a bizalmatlansági szavazást az új francia miniszterelnök
Elkerülné a bizalmatlansági szavazást az új francia miniszterelnök
(Fotó: AFP)

Sébastien Lecornu – aki a harmadik miniszterelnök a 2024 nyarán tartott előre hozott választások óta és az ötödik Emmanuel Macron 2022-es újraválasztása óta – elkötelezte magát az idén a GDP 114 százalékát elérő államadósság csökkentése mellett, valamint alapvető változásokat ígért a költségvetés területén.

Lecornut szeptember 9-én nevezte ki a köztársasági elnök miniszterelnökké, miután elődjét, Francois Bayrou-t az önmaga által kért bizalmi szavazáson a képviselők megbuktatták a tervezett 44 milliárd eurós költségvetési megtakarítási csomag miatt. 

Decemberben Michel Barnier-t is a költségvetési tervezet miatt buktatta meg a parlamenti ellenzék egy bizalmatlansági indítvánnyal.

Miután innentől kezdve a kormány nem kívánja megszakítani a vitákat, nincs több indok arra, hogy ezek a (parlamenti) viták ne kezdődjenek meg a jövő héten

– mondta Sébastien Lecornu, aki hétfőn vagy kedden tartja meg általános politikai beszédét a Nemzetgyűlés előtt.

A miniszterelnök a kinevezése óta folyamatos konzultációkat folytat a parlamenti pártok, a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek képviselőivel, de mindeddig nem sikerült olyan konszenzusos költségvetési tervezetet kialakítania, amelynek bemutatása nem fenyegeti azonnali bukással az új kormányt a Nemzetgyűlésben. Lecornu ezért úgy döntött: a parlamenti vita során kell a pártoknak egymással megegyezniük.

A 49.3-as cikkről való való lemondás a demokrácia tiszteletben tartása

– mondta Marine Le Pen, a legnagyobb nemzetgyűlési csoporttal rendelkező, ellenzéki Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője a miniszterelnökkel folytatott pénteki egyeztetését követően.

A szintén az ellenzékhez tartozó szocialisták vezetője, Olivier Faure valódi előrelépésként értékelte, hogy a miniszterelnök nem kívánja megkerülni a parlamentet a költségvetés elfogadásához. Ugyanakkor a nyugdíjreformról is vitát és szavazást követelt, mert azt is a 49.3-as cikkel, parlamenti szavazás nélkül vezette be 2023-ban a kormány.

A formát illetően változás történt, de a lényeget illetően semmi nem változott – mondta a kormányfővel folytatott kétórás megbeszélését követően a baloldali politikus, aki Sébastien Lecornu költségvetési javaslatait továbbra is „nagyon elégtelennek és sok szempontból aggasztónak” tartja.

A radikális baloldali Engedetlen Franciaország pedig jelezte, hogy továbbra is, „azonnal a kormányalakítás után” egy bizalmatlansági indítványt kíván benyújtani a parlamentnek Sébastien Lecornu megbuktatására.

Borítókép: Sébastien Lecornu francia miniszterelnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVelkey György László

Bayer Zsolt: Antik jellemek

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezt az emberi minőséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.