A 49.3-as cikkről való lemondás – amelyet Emmanuel Macron elnök 2022-es újraválasztása óta minden évben érvénybe léptettek a parlamenti kisebbséggel működő kormányok a költségvetés elfogadásához – nem szabad, hogy arra késztessen bennünket, hogy feladjuk azt a célt, hogy Franciaországnak december 31-ig költségvetése legyen – jelentette ki egy televíziós beszédben a miniszterelnök, aki a következő napokban kívánja megalakítani a kormányát. Így reméli, hogy elkerüli a bizalmatlansági szavazást a költségvetés jövőbeni parlamenti vitája során.

Elkerülné a bizalmatlansági szavazást az új francia miniszterelnök

(Fotó: AFP)

Sébastien Lecornu – aki a harmadik miniszterelnök a 2024 nyarán tartott előre hozott választások óta és az ötödik Emmanuel Macron 2022-es újraválasztása óta – elkötelezte magát az idén a GDP 114 százalékát elérő államadósság csökkentése mellett, valamint alapvető változásokat ígért a költségvetés területén.

Lecornut szeptember 9-én nevezte ki a köztársasági elnök miniszterelnökké, miután elődjét, Francois Bayrou-t az önmaga által kért bizalmi szavazáson a képviselők megbuktatták a tervezett 44 milliárd eurós költségvetési megtakarítási csomag miatt.

Decemberben Michel Barnier-t is a költségvetési tervezet miatt buktatta meg a parlamenti ellenzék egy bizalmatlansági indítvánnyal.

Miután innentől kezdve a kormány nem kívánja megszakítani a vitákat, nincs több indok arra, hogy ezek a (parlamenti) viták ne kezdődjenek meg a jövő héten

– mondta Sébastien Lecornu, aki hétfőn vagy kedden tartja meg általános politikai beszédét a Nemzetgyűlés előtt.

EN DIRECT | Déclaration du Premier ministre. https://t.co/6fMRULuuT4 — Gouvernement (@gouvernementFR) October 3, 2025

A miniszterelnök a kinevezése óta folyamatos konzultációkat folytat a parlamenti pártok, a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek képviselőivel, de mindeddig nem sikerült olyan konszenzusos költségvetési tervezetet kialakítania, amelynek bemutatása nem fenyegeti azonnali bukással az új kormányt a Nemzetgyűlésben. Lecornu ezért úgy döntött: a parlamenti vita során kell a pártoknak egymással megegyezniük.

A 49.3-as cikkről való való lemondás a demokrácia tiszteletben tartása

– mondta Marine Le Pen, a legnagyobb nemzetgyűlési csoporttal rendelkező, ellenzéki Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője a miniszterelnökkel folytatott pénteki egyeztetését követően.