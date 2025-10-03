Zelenszkij fenyegetőzése egyre élesebb

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az utóbbi hetekben egyre harciasabb nyilatkozatokat tesz. Korábban azzal fenyegette meg Oroszország vezetését, hogy ha Moszkva nem hagyja abba a háborút, „a Kreml tisztviselőinek tudniuk kell, hol található a legközelebbi óvóhely”.

Ez a kijelentés sokak számára nem más, mint a sarokba szorított vezető kétségbeesett, irreális fenyegetőzése – amely ugyanakkor óriási nemzetközi kockázatokkal járhat.

Az ukrán elnök az ENSZ-közgyűlésen is arról beszélt, hogy „mindent be kell vetni” az agresszor legyőzéséért, és ha ehhez fegyverek szükségesek, akkor a Nyugatnak biztosítania kell azokat. Ezzel Zelenszkij világossá tette: nem a béketárgyalások, nem a kompromisszum és nem a tűzszünet érdekli, hanem a háború kiterjesztése és elhúzódása.

Belső válság, külső fenyegetőzés

Az ukrán elnök kijelentéseit a belpolitikai kontextus is magyarázza. Zelenszkij legitimitása hónapok óta vitatott, hiszen a háborúra hivatkozva nem tartották meg az esedékes választásokat. Egyre több ukrán és külföldi megfigyelő veti fel: vajon nem inkább saját hatalmának meghosszabbítása érdekében folytatja-e ezt a háborús retorikát?

A lapunknak korábban nyilatkozó szakértő szerint nem csak önmagában a választások elhalasztása a gond, hanem az ukrán demokrácia egyéb, régóta fennálló problémái is.

Az önmagában, hogy háborús helyzetben nem tartanak választásokat, ez még nem azt jelenti, hogy az illető ország nem demokratikus. Más kérdés, hogy az ukrán demokráciával számtalan egyéb probléma is van, a korrupciótól kezdve a kisebbségek elnyomásáig.

A valóság az, hogy az ukrán nép szenvedése napról napra nő, a fronton újabb ezrek esnek el, az ország gazdasága romokban hever, a brutális kényszersorozások mindennaposak, közben az elnök ahelyett, hogy a béke útját keresné, újabb és újabb országokat próbál belerángatni a konfliktusba.