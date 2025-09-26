Miközben Moszkva a Nyugatot vádolja az ukrajnai háború provokálásával és azzal, hogy a NATO és az EU már „de facto” hadviselő felekké váltak, Zelenszkij minden erejével azon van, hogy minél több országot bevonjon Ukrajna háborújába, és nyíltan arról beszél, hogy már a Kremlt is megtámadná Ukrajna.
Zelenszkij harcias retorikája egyre közelebb hozza a világháborút
Volodimir Zelenszkij legutóbbi nyilatkozatai ismét rávilágítanak arra, hogy Kijev nem a béke felé keresi az utat, hanem a háború további eszkalációját vetíti előre. Az ukrán elnök szavai nem a tárgyalóasztal felé terelik a konfliktust, hanem a háború elhúzódását, s vele együtt a világháborús veszély árnyékát hozza közelebb.
Szergej Lavrov New Yorkban megismételte a Kreml régóta hangoztatott narratíváját, miszerint a Nyugat provokálta ki az ukrajnai háborút. Az orosz diplomácia vezetője szerint a NATO és az EU túllépett a közvetett támogatáson, és most már közvetlenül részt vesznek a háborúban.
A NATO és az EU már nemcsak közvetett támogatást nyújt Ukrajnának, hanem de facto hadviselő felekké váltak ebben a konfliktusban
– jelentette ki az orosz külügyminiszter. Ez a kijelentés összhangban van Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szeptember 15-i nyilatkozatával, aki szerint „a NATO háborúban áll Oroszországgal Kijev folyamatos katonai támogatása miatt”.
Minden nap közelebb kerülünk a világháború réméhez. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több, nyíltan harcias kijelentést is tett, amelyek komoly nemzetközi implikációkkal bírhatnak.
Az Axiosnak adott interjújában Zelenszkij a minap egyértelművé tette: ha Oroszország nem hagy fel a háborúval
a Kreml tisztviselőinek tudniuk kell, hol található a legközelebbi óvóhely.
Leszögezte ugyanakkor: nem civileket akarnak támadni, hanem politikai célpontokat és stratégiai infrastruktúrát tekintenek legitim célpontoknak.
Zelenszkij szerint Donald Trump az ENSZ-ülésen történt találkozójuk során egyes ukrán légicsapásokat támogatott, például energetikai célpontok és fegyvergyárak ellen, és hogy Kijev „használni fog” minden olyan nagy hatótávolságú fegyvert, amelyet megkap.
Ez a megfogalmazás erőteljes jelzés arra, hogy Ukrajna a továbbiakban sem a békét és a tűzszünetet, hanem sokkal inkább a háború eszkalációját tartja céljának.
Zelenszkij háborús kijelentései
A Zelenszkij-retorika nem új keletű: az ukrán elnök korábbi, híressé vált kijelentése, „I need ammunition, not a ride” („lőszer kell, nem szállítás”), jól mutatta az elnök álláspontját a háború korai napjaiban is.
A több mint három éve tartó háború a közben legitimitását is elvesztő Zelenszkijnek a hatalma megtartását is szolgálja.
Az ukrán nép szenvedéseivel kevésbé törődő elnök a közelmúltban az ENSZ-közgyűlésen mondott beszédében is úgy fogalmazott:
Mindent be kell vetnünk – együtt –, hogy megálljt parancsolóan kényszerítsük az agresszort. És csak akkor van valódi esélyünk arra, hogy ez a fegyverkezési verseny ne végződjön katasztrófával… Ha fegyverek kellenek hozzá… akkor meg kell tenni.
– fogalmazott, hozzátéve sokat sejtetően:
Állítsd meg Oroszországot, vagy nézz szembe a valaha volt legpusztítóbb fegyverkezési versennyel.
Volodimir Zelenszkij arra is sürgette az ENSZ vezetőit, hogy
szálljanak szembe Vlagyimir Putyinnal és azzal a világgal, amelyben csak a barátok és fegyverek, és nem a nemzetközi törvények védhetik meg az országokat
Zelenszkij azt is világossá tette, hogy a háború szerinte nem áll meg Ukrajna határainál, minden országot veszélyeztet.
A tények egyszerűek: Putyint most megállítani olcsóbb, mint később fegyverkezési versennyel szembenézni
– mondta.
Zelenszkij: Békét csak erővel lehet elérni
Az ukrán elnök tavaly novemberben megköszönve Olaf Scholznak Ukrajna harci eszközökkel való támogatását, úgy fogalmazott közösségi oldalán:
Az igazi békét csak erővel lehet elérni.
Trump újbóli elnöksége és béketeremtő szándéka ellenére az ukrán háborús stratégia nem változott. Ukrajna célja nemcsak a katonai győzelem, hanem Oroszország belső stabilitásának megrendítése is.
Az ukrán elnök megnevezte azt a feltételt is 2025 elején, amellyel Ukrajna beleegyezne a háború felfüggesztésébe.
Ha több fegyvert szállítanak Ukrajnának. Ha a tűzszünet működik, senki sem fogja használni ezeket a fegyvereket. A fegyvereknek maradniuk kell
– mondta az interjúban Zelenszkij.
2024 nyarán a háború új fejezete kezdődött. Az ukrán drónok zúgása most már nem csak a frontvonalakon, hanem mélyen az orosz területeken is hallatszik.
Zelenszkij kijelentései nem a béke felé mutatnak, hanem arra az útra, amelynek végén még több pusztítás, véráldozat és akár egy világháború réme sejlik fel. A kérdés immár nem az, hogy lesz-e eszkaláció, hanem az, hogy a Nyugat meddig hajlandó követni Kijevet a háború poklába.
Borítókép: Az európai vezetők augusztus 18-án csatlakoznak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásokon (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)
