Szergej Lavrov New Yorkban megismételte a Kreml régóta hangoztatott narratíváját, miszerint a Nyugat provokálta ki az ukrajnai háborút. Az orosz diplomácia vezetője szerint a NATO és az EU túllépett a közvetett támogatáson, és most már közvetlenül részt vesznek a háborúban.

A NATO és az EU már nemcsak közvetett támogatást nyújt Ukrajnának, hanem de facto hadviselő felekké váltak ebben a konfliktusban

– jelentette ki az orosz külügyminiszter. Ez a kijelentés összhangban van Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szeptember 15-i nyilatkozatával, aki szerint „a NATO háborúban áll Oroszországgal Kijev folyamatos katonai támogatása miatt”.

Minden nap közelebb kerülünk a világháború réméhez. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több, nyíltan harcias kijelentést is tett, amelyek komoly nemzetközi implikációkkal bírhatnak.

Az Axiosnak adott interjújában Zelenszkij a minap egyértelművé tette: ha Oroszország nem hagy fel a háborúval

a Kreml tisztviselőinek tudniuk kell, hol található a legközelebbi óvóhely.

Leszögezte ugyanakkor: nem civileket akarnak támadni, hanem politikai célpontokat és stratégiai infrastruktúrát tekintenek legitim célpontoknak.

Zelenszkij szerint Donald Trump az ENSZ-ülésen történt találkozójuk során egyes ukrán légicsapásokat támogatott, például energetikai célpontok és fegyvergyárak ellen, és hogy Kijev „használni fog” minden olyan nagy hatótávolságú fegyvert, amelyet megkap.

Ez a megfogalmazás erőteljes jelzés arra, hogy Ukrajna a továbbiakban sem a békét és a tűzszünetet, hanem sokkal inkább a háború eszkalációját tartja céljának.

Zelenszkij háborús kijelentései

A Zelenszkij-retorika nem új keletű: az ukrán elnök korábbi, híressé vált kijelentése, „I need ammunition, not a ride” („lőszer kell, nem szállítás”), jól mutatta az elnök álláspontját a háború korai napjaiban is.