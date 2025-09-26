Zelenszkij kapaszkodik a háborúba: a választás elmaradása a hatalom záloga?

Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Volodimir Zelenszkij a Fox Newsnak adott interjúban elmondta, hogy az ukrajnai választások csak akkor tarthatók meg, ha garantálható a biztonság, s a nemzetközi partnerek támogatása. Az elnök szerint a voksolás a polgárok védelmét és nemzetközi megállapodásokat egyaránt feltételez. A Verhovna Rada elnöke ugyanakkor kijelentette: választás csak a háború befejezése után lehetséges.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Emellett maga Volodimir Zelenszkij is többször világossá tette: amíg tart a háború, Ukrajnában nem lesznek választások. Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a Magyar Nemzetnek elmondta, ez önmagában még nem példa nélküli a történelemben, hiszen háborús helyzetben más országokban is elhalasztották a voksolást. A valódi próba azonban az lesz, ha a front elcsendesedik – például egy tartós tűzszünettel –, vajon Zelenszkij akkor kiírja-e a választásokat.

A szakértő rámutatott, ha fegyvernyugvás lesz, de mégsem hirdetnek voksolást, az már komoly belső és külső nyomást eredményezhet Zelenszkijre.

Siklósi Péter szerint a háború végét illetően sem egyértelmű, mit tekintenek majd lezárásnak.

Nem mindegy, hogy egy jogilag érvényes békeszerződésről vagy csupán egy tartós tűzszünetről beszélünk. Az utóbbi sokkal valószínűbb, de kérdés, hogy ilyen körülmények között kiírnának-e választásokat

– mondta.

Siklósi Péter szerint nem önmagában a választások elhalasztása a gond, hanem az ukrán demokrácia egyéb, régóta fennálló problémái is.

Az önmagában, hogy háborús helyzetben nem tartanak választásokat, ez még nem azt jelenti, hogy az illető ország nem demokratikus. Más kérdés, hogy az ukrán demokráciával számtalan egyéb probléma is van, a korrupciótól kezdve a kisebbségek elnyomásáig.

Az elemző arra is rámutatott, hogy Zelenszkij népszerűsége a háború kitörése óta lassan, de folyamatosan csökken, még úgy is, hogy az ukránok többsége továbbra is a védekezés jelképeként tekintenek rá. Ugyanakkor egy békekötés az oroszokkal súlyosan sérthetné ezt a képet, így a harc folytatódása a politikai túlélés záloga is lehet számára. Zelenszkij számára ezért gyakorlatilag saját hatalmi érdeke, hogy ez a háborús helyzet folytatódjon.