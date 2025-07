Megkezdődött az online tér honfoglalása a Digitális Polgári Körökkel

Hatalmas siker a digitális polgári körök életre hívása, ugyanis alig néhány nap alatt már negyvenezren csatlakoztak a mozgalomhoz. Mint ismert, Orbán Viktor a múlt szombati, tusványosi beszédében hirdette meg a digitális polgári köröket, amivel összefogott a civil világgal, hogy létrehozzon egy új digitális polgári erőt. A miniszterelnök szerint szükség van egy digitális polgári erőre, és létre kell hozni a digitális térben a szétrombolás kultúrájának ellenpontját.

Orbán Viktor miniszterelnök Tusványoson hirdette meg a Digitális Polgári Köröket (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

– A digitális polgári körök megalakításának van választási jelentősége, de jóval túlmutat rajta. Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól – mondta. A kormányfő kiemelte, hogy a tiszás digitális agresszió ellen korábban már létrehozták a Harcosok Klubját, és ez fontos, de nem mindenkinek való a harc. Mint jelezte, valakinek kifejezetten elege van a konfliktusokból, ezért kell egy hely, egy tér azoknak is, akik nem akarnak részt venni direkt politikai csatákban, de részt akarnak venni az országépítésben.

Nekünk is szükségünk van egy digitális honfoglalásra, létre kell hoznunk az immunrendszert, a mi morális forráskódunkat, a mi nemzeti algoritmusunkat

– mondta a miniszterelnök.

Kik alapították a digitális polgári kört?

A kormányfő a tusványosi beszédében jelentette be az első digitális polgári kör megalakulását is. Orbán Viktor mellett sportoló, zenész, filozófus, politikus, történész is megtalálható az első digitális polgári körök alapítói között.

Az egyes számú DPK tagjai a miniszterelnök mellett: Miklósa Erika opera-énekesnő, Nagy Elek üzletember, Partos Bence pszichológus, Baji Balázs gátfutó, Nagy János államtitkár, Lánczi András filozófus, Dopeman rapper, Jakab Roland HUN-REN vezérigazgató, Máthé Zsuzsanna újságíró, Bán Mór író, Schmidt Mária történész, Rákay Philip producer, Balatoni Katalin neveléstudományi kutató, valamint Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnök-igazgatója.