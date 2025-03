Minőség minden szinten – megnyitott a „Zenta Kraft by Etyeki” a tavaly nyáron bezárt Bölcső helyén

Miközben fővárosi vendéglátást állandó fluktuáció jellemzi, helyek zárnak be, jók és gyengécskék egyaránt, más egységek pedig nyitnak, az összkép javuló tendenciát mutat. Ami leginkább annak köszönhető, hogy az új bisztrók, vendéglők, pubok zöme eleve egy tisztes minőségi szintet képvisel, s a kreativitásra, kulináris izgalomra fogékony közönséget célozza meg.

Egy frissen nyitott helyen szinte elképzelhetetlen az, ami két évtizeddel ezelőtt majdhogynem általános volt, hogy pudingból készüljön a sárga krém az egyébként fojtós élvezhetetlen, műtejszínes, kakaómártásos somlóihoz, szárazra sütött tonhalat és lazacsteaket adjanak s még sorolhatnám.

A főváros egyik legdinamikusabban fejlődő környéke a Bartók Béla (korábbi nevén Horthy Miklós) sugárút és vonzáskörzete. Tavaly indult a Művház, ahol kellemes környezetben ihatunk natúr borokat és néhány kézműves sört római pizzák és egyéb harapnivaló mellé, viszonylag friss hely a spanyol borokat, sajtokat, felvágottakat és más ínyencségeket kínáló Ultramarinos Martinez, hogy ne beszéljek a fél évtizede, vagy még régebben stabilnak számító remek célpontokról, a Bartókról s a Béláról, a Mitzy-ről, a La Nube tapas bárról, a Ménesi borbárról, a Szent Gellért téri Palackról, a Hadikról, s a Szatyorról.

Ne feledjük a pékségeket, az egyik üzletet a másik után nyitó Lisboa-t, a körtéri Aránt, a Jókenyér kirendeltséget, vagy a nemrég nyílt újabb Brucker-egységet, mely a legjobb ár/érték arányú kovászos kenyeret kínálja fővárosszerte.

S akkor nem szóltunk a környék remek sörözőiről, a körtéri Rízmájerről, a Lágymányosi utcai, cseh söröket kínáló Clockról, a zseniális, egyedi hangulatú Kispolszkiről, a martonvásári Wandal Brewing söreit kínáló Black Dog Pubról, a Guri itteni egységéről s a 32 csappal működő KEG-ről.

Ezek gyarapodtak most igen rövid idő leforgása alatt további két egységgel, a burger műfajban utazó 24 csapos csúcssörözővel, a The Tap-pal, valamint a „Zenta Kraft by Etyeki”-val avagy Zenta bisztróval, az étlapon mindkét név szerepel. Kutattam a világhálón, minden szóba jöhető kulcsszóra rákerestem, de honlapot nem leltem, a közösségi médiafelületeken a főzde oldalain lehet némi információhoz jutni, ott az első megjelölést használják.

A főzdében alkalmam volt sepsiszentgyörgyi barátaimmal a tulajdonos, Radányi Orsolya által vezetett sörkóstolón részt venni, rendkívül izgalmas élmény volt, pazar söröket kóstoltunk komoly előadás keretében, s a sörkorcsolyák is ütötték a mércét. Rokonszenves, hogy az Etyeki Borút honlapján szerepeltetik a főzdét, ami mögött vélhetően az húzódik meg, hogy felismerték:

minden vendéglátóegység, mely Etyekre csábítja a főváros közönségét, legyen az pincészet, étterem, kávézó, sonkás, sajtos, pálinka- vagy sörfőzde, inkább szövetséges, mint versenytárs.

Ami a sörfőzde termékeit illeti, hadd idézzem két mondat erejéig Pelles Márton sörszakértő és sörfőző kollegám vonatkozó gondolatait, melyeket pár éve a főzde kapcsán e rovatban fogalmazott meg:

söreiket egységesen jellemzi, hogy nagyon jó az erjedésvezetés. Semmilyen oda nem illő mellékíz nincs bennük, hanem a termékeik egységesen harmonikusak, lekerekítettek és finomak. Amelyik közismert kategóriába sorolható közülük az nagyon jól reprezentálja az adott stílust.

A „Zenta Kraft by Etyeki” hangulatos, zegzugos pub a közel száz évre visszatekintő hajdani Kisrabló, későbbi Bölcső pub helyén. Mint a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum honlapjáról megtudható, a Fischer József műépítész által tervezett, 1928-ra elkészült épület félszuterénjében már átadáskor megnyitott a Kis Rabló étterem, abból az időből valók „az italozást és rablást megörökítő”, kör alakú, ma is megcsodálható festett üvegablakok, melyek műemléki védettség alatt állnak.

A Kisrabló, mely a Fidesz alapítóinak is törzshelye volt a rendszerváltás környékén, anno hajóbelsőt mintázott, amit ki giccsesnek tartott, ki meghittnek és vagánynak, jómagam az utóbbiak közé tartoztam.

A konyha nem volt az erősségük, a kilencvenes évek második felében itt elfogyasztott vegyes tál a leggyengébbek közé tartozott, amit valaha elénk tettek, minden húst cipőtalppá sütöttek. Ha rákeresünk az étterem nevére kiderül, hogy másoknak is volt ott negatív tapasztalatuk, a hely valahogy mégis kihúzta 2014-ig. Egy ideig üresen állt, majd a járvány előtt itt nyitott újra a kézműves sörforradalom hőskorának kultikus egysége, a Lágymányosi utcai Bölcső, mely 2024 nyaráig működött. Kár érte, igen jó hely volt. Öröm az ürömben, hogy a profil megmaradt.

A belteret átalakították, de a szeparék intimitása nem változott, a dekoráció továbbra is jól eltalált. A zene a kelleténél hangosabb és a „tuctuc” műfaj sem ideális a minőségi sörök élvezetéhez.

Az ételválaszték zöme a klasszikus pub food kategóriába tartozik: grillezett kolbászok, burgerek, quessadillák, többféle csirkeszárny, nachos tálak tépett sertéshússal, chili con carne-val, sajtmártásokkal. Kínálnak továbbá fokhagymakrémlevest, jalapeno-s beer cheese levest, padlizsánkrémet, lazac-mousse-t és aszalt paradicsomos fetakrémet is lepénykenyérrel, továbbá desszertként mangós chiapudingot és amerikai sajttortát gyümölcsöntettel.

Az itallap értelemszerűen sörhangsúlyos, 16 csappal dolgoznak, az Etyeki Sörmanufaktúra főzetei mellett más csúcsfőzdék söreit is csapra verik, kellemes meglepetés volt a temesvári Bereta termékeit viszontlátni a választékban. Közel 100 tételt

kínálnak dobozban és palackban. A habzókkal együtt 14 etyeki bort tartanak, ezek közül kettőt mérnek ki decire.

A rumokat, gineket, vodkákat és tequilákat a prémium szegmensből válogatták. A saját sörpárlat mellett az Etyeki Czímeres főzde két pálinkája is kapható náluk. Egyszóval egyszerre képviselik a lokalitást és a minőséget minden műfajban, amiben csak lehet.

Egy esti sörtúra közben kaptam a hírt, hogy nemzeti ünnepünk alkalmából, egy napos, március 14-i „soft opening” után megnyitott a hely, melyről már rebesgették szakmai körökben, hogy kis idő múlva kitárja a kapuit. Így aztán már vacsora után érkeztem, s csak egy koreai BBQ csirkeszárnyat kértem, amit meglepően hamar kihoztak.

Jeleztem, hogy az étlap ígéretével szemben nincs rajta koriander, elnézést kértek és hamar pótolták a hiányt. A csirkeszárny korrekt volt, élvezetes, szaftos, öt egész darabot kaptam, ami KFC számolásban tízet tesz ki. Mellé a Horizont sörfőzde „Night Shift - Vintage 2024” nevű sörét ittam, amit gemenci és Tennessee whiskys hordókban érleltek, továbbá a Bereta főzde Haze Trickle, valamint Child Labor IPA söreit ittam.

A kiszolgálás motivált, mosolygós, kedves, segítőkész, az apró hibát rögtön korrigálták. Azt kívánja az ember látva a pörgő, törekvő felszolgálókat, hogy maradjon meg bennük a lendület és a lelkesedés.

Remek élmény volt a „Zenta Kraft by Etyeki”, megyünk még.

Enni is és inni is, itt mindig lesz izgalmas kóstolnivaló.

Elérhetőségek: Zenta Kraft by Etyeki Budapest, Zenta utca 3. Telefonszám: + 36 30 526 9691

Borítókép és fotók: Borbély Zsolt Attila