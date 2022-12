Kiváló kisüzemi sörök Pest és Fejér határán, avagy miért kellene több Etyekit fogyasztanunk?

A Bohém Pilzeni kifejezetten kellemes, lágy, finoman gabonás sör. Az Ambrózia belga búzájuk egy kicsit sötét színű, de ízében hozza azt, amit hoznia kell; amit pedig külön öröm volt kóstolni az a Cassis Bibendi Brown Ale. Ezt a tételt történetesen kóstolhattam a márciusi Kisüzemi Sörfőzdék hazai versenyén és a jelenlegi termék nagyon sokat fejlődött azóta. Ebben a formájában talán ez az egyik legjobb feketeribizlis sör jelenleg a piacon. Nagyon hasonlít a 2020-as Esthajnalra (Szent András Sörfőzde) azzal a különbséggel, hogy nem annyira alkoholos és így a feketeribizli sokkal jobban tud érvényesülni.

Ki kell emelnünk az újhullámos tételeik közül elsősorban a New Zealand Pilsnert, melynek komlózása rendkívül jól lett eltalálva. Olyannyira ízlett ez a finom, és a hétköznapi kínáltból többnyire hiányzó új zélandi komlózás, hogy a saját házisörfőző hobbimban is használni fogom őket. Érdemes lenne a főzdének ezen a vonalon maradva akár a Cold IPA, NEIPA felé is elindulnia.

Forrás: Facebook/Etyeki Sörmanufaktúra

Ami pedig egy lassan beérő de nagy lehetősége a főzdének azok a Grape Alek. Korábban már hangot adtam annak a véleményemnek és ezt most újra megteszem, hogy a hazai kisüzemi söripar egyik nagy befutója lehet a 2020-as években a Grape Ale. Ugyanis ezen italnál, amely a sör és a bor keresztmetszete, a kiváló hazai borvidékek nyújtotta erőforrások és alapanyagok szinte kimeríthetetlen lehetőséget tartalékolnak, és mivel ezen tételek kiválóak lehetnek a borkedvelők bevezetésére a sörkultúrába érdemes lehet minden főzdének tartania egy-egy Grape Alet.

Az Etyeki tételek közül most a Groovy Edeck Zöldveltelini Saisont és Princess Edeck Királyleányka Sparkling Alet volt lehetőségem kóstolni. Mindkettő nagyon ízletes, zamatos nedű, mely a jövőben mindenképp nagyobb figyelmet érdemelne.

Ha az Etyeki Sörfőzdét vesszük górcső alá, akkor tehát azt láthatjuk, hogy a termékek minősége megfelelő, azok alapján a főzde abszolút a hazai élbolyba tartozik. Ám ezzel szemben áll a cég teljesítménye, amely nincs összhangban az üzem potenciáljával, igaz, a rendelkezésre álló adatok 2021 végéig mutatják az eredményeket, az azóta eltelt időszakról, amikor például a dobozokra való áttérés már éreztette hatását, még nincsenek publikus információink. Üzemméretet tekintve a befektetett eszközök alapján 140–170 millió forint között mozog az Etyeki, azaz körülbelül akkora, mint a múltkor bemutatott Hedon, vagy a Mad Scientist.

Ugyanakkor míg ez utóbbiak egy ekkora üzemben évente átlagosan 200 millió forintot költenek el alapanyagokra, az Etyeki csupán 20–25 millió forintot, ami azt sugallja, hogy az Etyeki tele van kihasználatlan kapacitásokkal.