Trump szerint Zelenszkij részvétele veszélybe sodorhatná az alaszkai tárgyalások sikerét

Az európai vezetők eredetileg szerették volna, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz Donald Trump és Vlagyimir Putyin augusztus 15-én, Anchorage-ban tartott találkozóján. A terv célja az volt, hogy Európa is közvetlenül képviseltethesse magát a tárgyalásokon, és erősítse Ukrajna pozícióját, írja az Origó.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke nem kockáztatja a tárgyalás sikerességét (Fotó: Getty Images/AFP/Andrew Harnik)

Trump nem kockáztat

A Wall Street Journal forrásai szerint azonban Trump aggodalmát fejezte ki: attól tartott, hogy Zelenszkij jelenléte a tárgyalások legelején megakaszthatja a folyamatot.

Alternatív javaslatként felmerült, hogy a NATO főtitkára, Mark Rutte vegyen részt, de végül erről is letettek a német kancellár, Friedrich Merz és Trump közötti egyeztetések után. Ugyanakkor az európai vezetők továbbra is hangoztatták, hogy Zelenszkijnek minden Putyinnal folytatott megbeszélés részese kellene legyen.