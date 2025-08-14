Fidesz-KDNPMenczer TamásPutyinTrump

Menczer Tamás leleplezte Orbán Viktor igazságát

Ukrajna nem lehet az EU tagja.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 12:50
Forrás: Facebook/Menczer Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor igazsága címmel írt bejegyzést Facebook-oldalára Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett, hogy a magyar miniszterelnök éveken át mondta: 

Ukrajna nem fogja legyőzni Oroszországot, a csatatéren nincs megoldás, tárgyalni kell. Trump megnyeri az amerikai választást. Trump le fog ülni Putyinnal tárgyalni, és ha az európai vezetők nem lépnek időben, lemaradnak és kimaradnak, végül pedig Trump és Putyin fognak megállapodni Európa jövőjéről (is).

Menczer Tamás hozzátette, ez pontosan így történt. Kiemelte, hogy egy 

EU–orosz tárgyalásra van szükség kell, és Ukrajna nem lehet az EU tagja,

 valamint, hogy az európaiak pénzét nem Ukrajnába kell küldeni, hanem az európai gazdaság megerősítésére kell fordítani. „Sosem késő hallgatni Orbán Viktorra” – fogalmazott.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook/Menczer Tamás) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu