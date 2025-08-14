Menczer Tamás leleplezte Orbán Viktor igazságát

Orbán Viktor igazsága címmel írt bejegyzést Facebook-oldalára Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett, hogy a magyar miniszterelnök éveken át mondta:

Ukrajna nem fogja legyőzni Oroszországot, a csatatéren nincs megoldás, tárgyalni kell. Trump megnyeri az amerikai választást. Trump le fog ülni Putyinnal tárgyalni, és ha az európai vezetők nem lépnek időben, lemaradnak és kimaradnak, végül pedig Trump és Putyin fognak megállapodni Európa jövőjéről (is).

Menczer Tamás hozzátette, ez pontosan így történt. Kiemelte, hogy egy

EU–orosz tárgyalásra van szükség kell, és Ukrajna nem lehet az EU tagja,

valamint, hogy az európaiak pénzét nem Ukrajnába kell küldeni, hanem az európai gazdaság megerősítésére kell fordítani. „Sosem késő hallgatni Orbán Viktorra” – fogalmazott.