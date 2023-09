Szoboszlai és Kerkez hamarosan egymás életét keserítheti meg

A Bournemouth és a Liverpool – Szoboszlai Dominik bombagóljának is köszönhetően – sikerrel letudta a harmadik fordulót az Angol Ligakupában, előbbi a másodosztályú Stoke Cityt (2-0), utóbbi a szintén a Championshipben szereplő Leicestert (3-1) ejtette ki. Ezek után pedig az is kiderült, hogy a két élvonalbeli csapat a következő körben egymással találkozik, így Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a Premier League után a ligakupában is megvívhat egymással az ősszel.

Íme a negyedik forduló párosításai:

Mansfield–Port Vale

Ipswich–Fulham

Manchester United–Newcastle United

Bournemouth–Liverpool

Chelsea–Blackburn

West Ham United–Arsenal

Everton–Burnley

Exeter–Middlesbrough A nyolcaddöntőkre az október 30-i héten kerül sor.

Borítókép: Szoboszlai Dominik (Fotó: AFP/EPA/ADAM VAUGHAN)