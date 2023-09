Szoboszlai? Félelmetes! – véli az angol válogatott támadó

Agbonlahor, aki 2018-ban vonult vissza, a Football Insidernek adott nyilatkozatában beszélt Szoboszlai Dominik teljesítményéről. – Szerintem a Liverpool bajnokesélyes lehet az Arsenal és a Manchester City mellett, a keretük nagyon erős jelenleg. Szoboszlai a nyár egyik legjobb igazolása. Hihetetlen, hogy középpályásként ilyen gyors, ez már félelmetes! – hüledezett Agbonlahor.

Jürgen Klopp elismerését is kivívta Szoboszlai Dominik. Fotó: EPA/Anna Szilagyi

Szoboszlai a Wolverhampton ellen idegenben 3-1-re megnyert Premier League-meccsen nyűgözte le az angolokat egy nagy sprinttel, ami alatt 36,76 km/h-s sebességgel futott. Ez ebben az idényben a legmagasabb szám, de a bajnokság történetében is majdnem rekord, csak egyvalaki, a Manchester City védője, Kyle Walker repesztett ennél is gyorsabban valaha (37,31 km/h). Mint megírtuk, Szoboszlai ugyanebben a stadionban a magyar válogatott mezében is kivágott korábban egy kísértetiesen hasonló sprintet.