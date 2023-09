Megtudtuk, mikor fog kilőni Szoboszlai Dominik piaci értéke

Tehát Szoboszlai piaci értéke hamarosan 70 millió euró körül alakulhat, amivel egyértelműen új dimenzióba kerül. Jelenleg a 85. helyen áll a világ legértékesebb futballistáinak a rangsorában, a frissítés után viszont a top ötvenben lehet helye, ami már mindenképpen a szűk elitet jelenti majd.

Szoboszlai lehet a Liverpool egyik legértékesebb játékosa

Az sem lenne meglepetés, ha Szoboszlai hirtelen a Liverpool egyik – ha nem a – legértékesebb játékosa lenne, hiszen a csapat keretében jelenleg a kolumbiai szélső, Luis Díaz vezeti a rangsort 75 millió euróval.

A Liverpool legértékesebb futballistái jelenleg: 1. Luis Díaz 75 millió euró

2. Mohamed Szalah 65 millió

2. Trent Alexander-Arnold 65 millió

2. Alexis Mac Allister 65 millió

2. Darwin Núnez 65 millió

6. Cody Gakpo 55 millió

7. Diogo Jota 50 millió

7. Szoboszlai Dominik 50 millió

9. Andrew Robertson 40 millió

10. Ibrahima Konaté 38 millió

Szoboszlai a hasonszőrű középpályások között még a 70 millió euró körüli új árával sem biztos, hogy a helyén lenne kezelve. A Liverpool sokáig Jude Bellinghamet szerette volna megszerezni a posztjára a Dortmundból, aki végül a Real Madridba igazolt, a 20 éves angol értéke már most is 120 millió. De például Phil Foden (Manchester City, 110 millió) és a Barcelona csillaga, Pedri (100 millió) is jóval többet ér.

Mikor lehet több tízmillió eurós magyar futballista?

Idehaza általános vélekedés, hogy Szoboszlai egyfajta úttörő lehet a többi magyar játékos számára, a teljesítményével nemcsak a bizalmat mélyítheti el a magyar futballisták iránt, hanem az általános árnövekedésre is hatással lehet. Christian Schwarz ez utóbbi várakozással nem ért egyet.

– Nem látok közvetlen összefüggést e tekintetben – állapította meg a Transfermarkt értékbecslője. – Persze Szoboszlai esete bizonyítja, hogy Magyarországnak is lehetnek nagyon magas minőségű játékosai nemzetközi szinten, és ez példaként szolgálhat a fiatalok előtt. Ide sorolnám Kerkez Milost is, aki szintén nagyon ígéretes futballista most a Premier League-ben.

A magyar középpályás a Liverpool egyik legértékesebb játékosa lehet. Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Hazánknak még mindig nagyon kevés olyan labdarúgója van, akinek az értéke eléri a tízmillió eurót. Jelenleg mindössze öten felelnek meg ennek a kritériumnak, miközben a magyar válogatott az elmúlt két évben rendkívüli eredményeket ért el, tavaly a Nemzetek Ligájában oda-vissza legyőzte Angliát és két meccsen négy pontot szerzett Németország ellen, jelenleg pedig vezeti az Európa-bajnoki selejtezőcsoportját, amelyben legutóbb Szerbiát győzte le idegenben. Az említett országokban sokkal több a 10+ milliós játékos, még a szerbeknél is kétszer annyi, mint nálunk.

A jelenlegi legértékesebb magyar labdarúgók: 1. Szoboszlai Dominik (Liverpool) 50 millió euró

2. Kerkez Milos (Bournemouth) 15 millió

3. Szalai Attila (Hoffenheim) 14 milló

4. Willi Orbán (Lipcse) 10 millió

4. Sallai Roland (Freiburg) 10 millió

6. Gazdag Dániel (Philadelphia Union) 8 millió

7. Gulácsi Péter (Lipcse) 5 millió

7. Schäfer András (Union Berlin) 5 millió

9. Sallói Dániel (Kansas City) 4,5 millió

10. Callum Styles (Barnsley) 3,5 millió

– Összességében pozitív a magyar futball fejlődése, olyan minőségű játékosok, mint Szoboszlai és Kerkez nem álltak rendelkezésre néhány évvel ezelőtt – reagált a felvetésünkre Christian Schwarz. – Jól látható, hogy az értékek mind a válogatott játékosoknál, mind a magyar bajnokságban növekednek. Ugyanakkor abban több tényező szerepet játszik, hogy tartósan több olyan futballista legyen, akiknek az értéke eléri a tízmillió eurót. Ilyen faktorok a képzés, a tehetségek átvezetése a profi szintre és persze az egyéni képességek.

Visszatérés Ausztriába A Liverpool ma az Európa-liga csoportkörének első fordulójában az osztrák LASK otthonában lép pályára. Szoboszlai korábban a Salzburg játékosaként hat meccsen szerepelt a LASK ellen, ötször győzelmet ünnepelt, két gólt és négy gólpasszt jegyzett. Nem biztos, hogy ezeket a számait ma növelni fogja, angol sajtóhírek szerint Jürgen Klopp több kulcsemberét, köztük a magyar középpályást is pihentetheti az El-ben. A német edző mindenesetre a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón titokzatoskodott, nem volt hajlandó elárulni, hogy Szoboszlai pályára lép-e újra Ausztriában. Európa-liga, E csoport, 1. forduló, csütörtök: LASK (osztrák)–Liverpool (angol) 18.45 (tv: RTL 3)

Borítókép: Szoboszlai Dominik piaci értéke októberben jelentősen emelkedhet (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)