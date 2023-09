Példaképe, Cristiano Ronaldo egyelőre nem viszonozza Szoboszlai gesztusát

Egy futballista értékét a góljai száma és az érte kifizetett eurómilliók mellett az is meghatározza, hogy hányan követik a közösségi médiában. Ennek üzleti vonatkozása is van, a legnagyobb sztároknak komoly pénzforrást jelentenek a reklámposztok. Egy brit cég még 2017-ben tette közzé, hogy számításaik szerint Cristiano Ronaldo akár 400 ezer dollárt is elkérhet egyetlen fizetett Instagram-bejegyzésért. Előbb-utóbb Szoboszlai Dominik számára is jelenthet üzleti potenciált a közösségi média, hiszen amióta a Liverpool játékosa lett, robbanásszerűen megnőtt a követőtábora.

Szoboszlai Dominik a Liverpool mezében mágnesként vonzza a rajongókat Fotó: Adam Vaughan

Még a Lipcse futballistájaként mintegy félmillióan követték Szoboszlait, s ekkor az 1,6 milliós táborával a magyar sportolók között éllovas Dzsudzsák Balázs még biztonságban érezhette a pozícióját. A Debrecen válogatottsági csúcstartó szélsője Hollandiában, Oroszországban, Törökországban és az arab világban is megfordult, légiósként hosszú évek alatt gyarapodott a közössége. Szoboszlai július elején lett a Liverpool futballistája, s lényegében két és fél hónap alatt megháromszorozta a rajongói számát. Ennyit tesz, ha az ember a világ egyik legnépszerűbb klubjában nyújt kimagasló teljesítményt, és Jürgen Klopp dicséri őt hétre hétre.

A legtöbb követővel rendelkező magyar sportolók az Instagramon: 1. Dzsudzsák Balázs (labdarúgó) 1,6 millió

2. Szoboszlai Dominik (labdarúgó) 1,5 millió

3. Szalai Attila (labdarúgó) 622 ezer

4. Hosszú Katinka (úszó) 395 ezer

5. Gróf Dávid (labdarúgó) 372 ezer

6. Kempf Zoltán (BMX) 345 ezer

7. Babos Tímea (teniszező) 183 ezer

8. Gulácsi Péter (labdarúgó) 153 ezer

9. Bogdán Ádám (labdarúgó) 144 ezer

10. Jakabos Zsuzsanna (úszó) 126 ezer Az adatok gyűjtése 2023. 09. 18.-án történt.

Szoboszlai másfél milliója a magyar sportolók között nagy szám, a nemzetközi sztárok között azonban még kis halnak számít. Cristiano Ronaldo a nyáron érte el a 600 milliós követőtábort, első emberként az Instagram történetében. A Liverpool legnagyobb nevű játékosai közül Mohamed Szalah 62 millió, Virgil van Dijk 15 millió, Alisson nyolcmillió követőt tudhat maga mögött. De például a holland Cody Gakpo 1,6 és a portugál Diogo Jota 2,1 milliója hamarosan Szoboszlai számára is verhető lesz ilyen ütemű növekedés mellett.

Neymar megjegyezte magának a magyar középpályást

Az nem meglepetés, hogy a csapattársak, volt csapattársak követik egymást, így a liverpooli sztárok követik Szoboszlait, ahogy Erling Haaland is, a Manchester City klasszisa, aki Salzburgban volt a magyar középpályás csapattársa és jó barátja. Jelenleg ő az egyik legnagyobb név a Szoboszlait követők listáján, de az igazán nagy elismerést Neymar és Vinícius Júnior követése jelenti, hiszen velük soha nem futballozott egy csapatban Szoboszlai.

Neymar is követi a magyar középpályást az Instagramon Fotó: Neil Hall

Viníciusszal közös pont mindössze annyi, hogy 2017-ben mindketten szerepeltek a The Guardian által kiadott, legtehetségesebb 2000-es születésű labdarúgók toplistáján. A Real Madrid klasszisa egyébként nemcsak a távolból követi Szoboszlait, tavaly nyáron, amikor a magyar válogatott az ő góljával győzte le idehaza Angliát 1-0-ra a Nemzetek Ligájában, a brazil hozzá is szólt a posztjához, és őrületesnek nevezte Szoboszlai találatát.

Neymar követése talán arra vezethető vissza, amikor két éve a Lipcse és a Paris Saint-Germain egymás elleni Bajnokok Ligája-meccsén találkoztak, és amikor Szoboszlai a tizenegyes elvégzéséhez készülődött, a brazil megpróbálta megzavarni őt. Neymar azt kérdezte Szoboszlaitól, hogy be fogja-e lőni, mire ő kijelentette, hogy sosem hibázik. Aztán persze be is rúgta a tizenegyest.

Jude Bellingham személyében a Real Madrid legújabb nagy sztárja is szemmel tartja Szoboszlait az Instán, de hát ők már a Bundesligából is ismerték egymást a Lipcse, illetve a Dortmund játékosaiként.

Messi, Cristiano Ronaldo és Mbappé még nem fedezte fel

A legnagyobb sztárok közül többen azonban még nem fedezték fel maguknak Szoboszlait. Az Instagram császára, Cristiano Ronaldo egyelőre annak ellenére sem követi a magyar sztárt, hogy Szoboszlai természetesen követi őt, sőt többször beszélt arról, mennyire felnéz rá.

– Ő a példaképem – árulta el korábban Ronaldóról az Oh My Goal kérdésére. – Mindent megnyert, amikor gyerek voltam. Lionel Messi talán tehetségesebb, de Ronaldo rengeteget dolgozott, kemény munkával ért el mindent, ami nekem nagyon tetszik. Rengeteg videót néztem róla gyerekként és sokat tanultam tőle, szóval nálam ő a number one.