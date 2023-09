Guardiola a BL-győzelemről: Nem értünk el semmi különlegeset

A Manchester City az előző idényben a Premier League-ben és az FA-Kupában való diadala után a Bajnokok Ligája megnyerése volt a hab a tortán. A legtöbbet érő klubtrófeát már régóta hajszolta Pep Guardiola gárdája, de ha azt hinnénk, hogy ez elégedettséggel tölti el a katalánt trénert, akkor nagyot tévednénk.

Guardiola címvédésben reménykedik Fotó: MTI/EPA/Tolga Bozoglu

Guardiola a csapata szezonbeli első, a szerb Crvena Zvezda elleni BL-mérkőzésére (kedd 21.00, tv: Sport 1) készülve beszélt erről, amikor arról kérdezték, hogy nyugodtabb-e azóta, hogy sikerült megszerezni az áhított serleget.

– A legfontosabb, hogy a játékosok ne nyugodjanak meg ezek után. A klub elnöksége az lehet, mert nem nekik kell gólokat lőni.

Elképesztő, hogy a csapatunk megnyerte a Bajnokok Ligáját, de hány klub mondhatja el magáról ugyanezt? Ebből a szemszögből nézve nem értünk el semmi különlegeset, mert csak egyszer nyertük meg.

Emellett persze büszkék vagyunk arra, hogy a klub első BL-győzelmének a részesei lehettünk – fűzte hozzá.

Az elmondottakat szem előtt tartva Guardiola szerint tanítványaival egyetlen célt tűzhetnek ki maguk elé, méghozzá, hogy zsinórban másodszor is övék legyen a trófea. A címvédés (a BEK-et is beleértve) pedig eddig csak a Real Madridnak, az AC Milannak, a Benficának, az Internek, az Ajaxnak, a Bayern Münchennek, a Liverpoolnak és a Nottingham Forestnek sikerült, így talán már a sikeredző is többre tartaná az újabb győzelmet, hiszen csupán nyolc másik klubbal kellene osztozniuk a dicsőségen. Bár Guardiola a sajtótájékoztató idején még úgy tudta, hogy még csak két klub előzte meg őket.

– Rendkívül boldogok vagyunk, hogy esélyünk nyílik arra, hogy megvédjük a címünket. Meg kell próbálnunk azt elérni, ami korábban csak a Real Madridnak és az AC Milannak sikerült. Elképesztően büszke voltam arra, hogy a Barcelonával kétszer is megnyertük a Bajnokok Ligáját, de az nem egymás utáni idényekben történt. Ezt nagyon nehéz elérni, de meg kell próbálnunk, és ha most nem sikerül, akkor a következő szezonban újra nekivágunk – mondta Guardiola.

Borítókép: Pep Guardiola a hétfői sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/AP-PA/Martin Rickett)