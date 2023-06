Negyedszer is 1-0, de Guardiola ezt most nem bánja

Időben elkezdődött a Bajnokok Ligája döntője. A tavalyi botrány után már ez is hírértékkel bírt a Manchester City és az Internazionale isztambuli fináléja előtt. Az esélyeket a fogadóirodák BL-döntőhöz képest szokatlanul egyenlőtlennek tartották: az Inter végső győzelmében bízók tétjük hétszeresében reménykedhettek. A Manchester City triplázásra hajtott az angol bajnokság és az FA-kupa megnyerése után, viszont egyben története első BL-győzelmére is. Az Inter is idénybeli harmadik trófeáját szerette volna megszerezni, igaz, az Olasz Szuperkupa- és az Olasz Kupa-arany mellett a bajnokságban csak a bronz jutott a 2022/23-as idényben a fekete-kékeknek.

De Bruyne a második Bajnokok Ligája-döntőjét sem tudta végigjátszani (Fotó: MTI/EPA/Tolga Bozoglu)

Az első félidő nem hozott sok helyzetet, a legnagyobb a BL-gólkirály Erling Haaland előtt adódott, de André Onana lábbal védte a norvég támadó lövését.

Összesen négy-négy lövésig jutottak a csapatok, a City kétszer, az Inter egyszer talált kaput, de nem volt igazán meglepő a játék képe alapján, hogy nem született gól.