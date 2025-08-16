Országos MentőszolgálatErzsébet AlapítványBethesda Gyermekkórház

Nagyon figyelnek a táborozó gyermekek biztonságára

Idén az ottalvós Erzsébet-táborokban 110 ezer gyerek tud részt venni, és a nyári hónapokban mintegy ötvenezren vakációznak a magyarországi és az erdélyi táborhelyeken.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 16:07
Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nyáron hetente 4500 gyermek vesz részt Erzsébet-táborban, biztonságuk kiemelt fontosságú – mondta az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke Zánkán, ahol egy vízből mentési gyakorlatot is tartottak. Hornyák Tibor közölte: idén az ottalvós Erzsébet-táborokban 110 ezer gyerek tud részt venni, és a nyári hónapokban mintegy ötvenezren vakációznak a magyarországi és az erdélyi táborhelyeiken.

Zánka, 2025. augusztus 15. Vízből mentési gyakorlatot tartanak a vízimentők, a rendőrség, a mentőszolgálat, az Erzsébet Alapítvány biztonsági és gyermekvédelmi igazgatósága, valamint a tábor vészhelyzeti parancsnoka részvételével a strandon a zánkai Erzsébet-táborban 2025. augusztus 15-én. Ezen napon sajtótájékoztatót tartottak az Erzsébet-tábori biztonsági és egészségügyi felkészültségről. MTI/Katona Tibor
Három orvossal biztosítanak folyamatos egészségügyi szolgálatot. Fotó: Katona Tibor/MTI Fotószerkesztőség

Hozzátette: a táborozók biztonsága érdekében mindig ébernek és felkészültnek kell lenni, ezért minden táborhelyükön a gyermeklétszámmal arányos számú egészségügyi szakember is elérhető. Hornyák Tibor arról is beszélt: táboraikat az elmúlt években mintegy 40 milliárd forintos kormányzati támogatás segítségével fejlesztették, Zánkán például egy korszerű egészségházat is építettek.

Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója elmondta: a zánkai táborban kialakított egészségházban 

nyáron három orvossal biztosítanak folyamatos egészségügyi szolgálatot,

 de a fonyódligeti és a zalaszabari táborokban is vannak orvosaik. A zánkai egészségházban orvosi vizsgálószoba, fektetőkórtermek és számos diagnosztikai eszköz áll rendelkezésre.

A Bethesda Gyermekkórház szakemberei 764 beteget láttak el. Fotó: Katona Tibor/MTI Fotószerkesztőség

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója pedig arról beszélt, hogy 

egy-egy esetkocsijuk folyamatosan jelen van a nyári táborok helyszínein,

és részt vesznek a szerdánkénti hősök napi programokon is, ahol a mentőszolgálat munkáját mutatják be a táborozóknak.

Az Erzsébet Alapítvány tájékoztatása szerint Zánkán a tábori szezon kezdetétől, május 6-tól augusztus 10-ig a Bethesda Gyermekkórház szakemberei 764 beteget, az Országos Mentőszolgálat tábori egysége 52 táborozót, a vízimentők pedig 131 könnyű sérültet láttak el.

Borítókép: A vízből mentést is gyakorolták (Forrás: MTI/Katona Tibor) 

