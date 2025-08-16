Rövid időn belül három nő is eltűnt Budapesten

Már három közleményt is kiadott a rendőrség szombaton, és mindháromban a lakosság segítségét kérik egy-egy eltűnt nő miatt.

A legutóbbiban azt írták, hogy a 73 éves Viszló Klára július 23-án II. kerületi lakhelyéről tűnt el.

Viszló Klára körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid ősz hajú és barna szemű.

Eltűnésekor fehér színű, rózsaszín mintás pólót és bézs színű nadrágot, valamint fehér cipőt viselt.

Korábban írtuk, hogy eltűnt Finto Erzsébet a fővárosi VIII. kerületből. A 31 éves nőt augusztus 11-én a Baross téri postánál látták utoljára. A rendőrök jelenleg is keresik.

Finto Erzsébet 158 centiméter magas, hosszú fekete hajú, átlagos testalkatú.

Eltűnésekor kék farmernadrágot, fehér pólót és fekete cipőt viselt. Egy fiatal lány is eltűnt a napokban Budapesten. A 17 éves Seres Gabriella Luca Erzsébetvárosból tűnt el. A lány augusztus 14-én VII. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

Seres Gabriella Luca 155 és 160 centiméter közötti magasságú, hosszú barna hajú és frufruja van.

A rendőrség azt kéri, hogy aki tud róluk valamit, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.