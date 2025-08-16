Újabb rejtélyes eltűnés Budapesten – most egy nőnek veszett nyoma

Eltűnt Finto Erzsébet a fővárosi VIII. kerületből – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A 31 éves nőt augusztus 11-én a Baross téri postánál látták utoljára. A rendőrök jelenleg is keresik.

Illusztráció (Forrás: MTI/Lakatos Péter)

Finto Erzsébet 158 centiméter magas, hosszú fekete hajú, átlagos testalkatú.

Eltűnésekor kék farmernadrágot, fehér pólót és fekete cipőt viselt.

Megírtuk, hogy egy fiatal lány is eltűnt a napokban Budapesten.

A 17 éves Seres Gabriella Luca Erzsébetvárosból tűnt el.

A lány augusztus 14-én VII. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott.

A rendőrök jelenleg is keresik. Seres Gabriella Luca 155 és 160 centiméter közötti magasságú, hosszú barna hajú és frufruja van.

A rendőrség azt kéri, hogy aki tud róluk valamit, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.