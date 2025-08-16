TelefontanúnyomBudapesti Rendőr-főkapitányság

Újabb rejtélyes eltűnés Budapesten – most egy nőnek veszett nyoma

Néhány napon belül ez már a második eset.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 15:53
Eltűnt Finto Erzsébet a fővárosi VIII. kerületből – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A 31 éves nőt augusztus 11-én a Baross téri postánál látták utoljára. A rendőrök jelenleg is keresik. 

Illusztráció (Forrás: MTI/Lakatos Péter)

Finto Erzsébet 158 centiméter magas, hosszú fekete hajú, átlagos testalkatú. 

Eltűnésekor kék farmernadrágot, fehér pólót és fekete cipőt viselt.

Megírtuk, hogy egy fiatal lány is eltűnt a napokban Budapesten.

A 17 éves Seres Gabriella Luca Erzsébetvárosból tűnt el. 

A lány augusztus 14-én VII. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott.

 A rendőrök jelenleg is keresik. Seres Gabriella Luca 155 és 160 centiméter közötti magasságú, hosszú barna hajú és frufruja van.

A rendőrség azt kéri, hogy aki tud róluk valamit, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

Borítókép: Finto Erzsébetet keresik (Forrás: Rendőrség) 
 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
