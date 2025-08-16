Fiatal lányt tűnt el Budapesten

Egy 17 éves lányt keres a rendőrség, Seres Gabriella Luca a VII. kerületből tűnt el. A Police.hu tájékoztatása szerint a rendőrség eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó fiatal ügyében.

(Fotó: Ladóczki Balázs)

Mint írták, a rendelkezésre álló adatok szerint

a 17 éves lány 2025. augusztus 14-én VII. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik. Seres Gabriella Luca 155 és 160 centiméter közötti magasságú, hosszú barna hajú és frufruja van.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Seres Gabriella Luca tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.