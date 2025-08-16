Seres Gabriella LucaPolice hurendőrség ügyTelefontanúBudapest

Fiatal lányt tűnt el Budapesten

A főváros VII. kerületéből tűnt el egy 17 éves lány, a rendőrség eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó fiatal ügyében. Seres Gabriella Luca 155 és 160 centiméter közötti magasságú, hosszú barna hajú és frufruja van.

2025. 08. 16.
Egy 17 éves lányt keres a rendőrség, Seres Gabriella Luca a VII. kerületből tűnt el. A Police.hu tájékoztatása szerint a rendőrség eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó fiatal ügyében.

rendőrség illusztráció Ladóczki Balázs
(Fotó: Ladóczki Balázs)

Mint írták, a rendelkezésre álló adatok szerint

 a 17 éves lány 2025. augusztus 14-én VII. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik. Seres Gabriella Luca 155 és 160 centiméter közötti magasságú, hosszú barna hajú és frufruja van.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Seres Gabriella Luca tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

Borítókép: Aki tud róla, jelezze a rendőrségen (Forrás: Police.hu)
 

