Klopp Szoboszlai teljesítményéről a Wolves ellen: Ó, Istenem…

– Az első félidőben többször is az volt a benyomásom, mintha a srácok nem lennének készen erre a mérkőzésre. Több momentum is erről árulkodott. Már hetek óta együtt dolgozom velük, szóval jól ismerem őket, tudom, mire képesek, s most azt láttam, semmi sem megy nekik – kezdett bele a Wolverhamton Wanderers vendégeként 3-1-re megnyert mérkőzés értékelésébe a sajtótájékoztatón Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője.

Szoboszlai Dominik az első félidőben Jürgen Klopp szerint sem játszott jól (Fotó: Liverpool FC)

Majd Klopp dicsérte az ellenfelet, de csak kimondta a lényeget:

A 3-1 olyan eredmény, amire húsz perc után, de talán még a félidőben sem nagyon számítottam. Ám a második félidő alapján megérdemeltük a győzelmet.

A mérkőzés összefoglalója:

Klopp Szoboszlairól: Hatalmas befolyást gyakorol a játékunkra

Ezután jöttek a személyre szabott kérdések, és árulkodó, hogy az újságírók, három Liverpool-játékos teljesítményére kérdeztek rá külön: Jarell Quansahéra, aki 20 évesen a második meccsét játszotta a csapatban, Mohamed Szalahéra és igen, Szoboszlai Dominikéra.

– Azt kell mondanunk, hogy már most is hatalmas befolyást gyakorol a játékunkra – vágott bele Szoboszlai Dominik méltatásába Jürgen Klopp. – Nem játszott jól az első félidőben. Mindig ott volt a játék sűrűjében, többször labdát veszített és ehhez hasonló dolgokat csinált. Ilyenkor azt gondolod: ó, Istenem. A Wolves abból élt, hogy a pálya közepén többször is eladtuk a labdát, majd ők kontráztak. Aztán több labdát íveltünk Netóhoz kerültek, ás Joey Jones került helyzetbe. Neto jól játszott az első félidőben is. Ezek voltak a pillanataink, de ez kevés, nem segít. Szóval Szoboszlai a hibák dacára kérte és megjátszotta a labdákat, játékban maradt, valószínűleg ez a legnagyobb erőssége. A második félidőben Curtis (Jones) és Dom (ez Szoboszlai beceneve Liverpoolban) párosával kettős hatost játszottunk, ami nagyon támadó dupla hatos.

Nagyon jól teljesítettek, nagyon okosan csinálták mindketten. Jól szervezték a játékot. Szóval (Szoboszlai) így nagyon jó teljesítményre váltott át.

Jürgen Klopp természetesen méltatta a mérkőzés hősét, Mohamed Szalah-t, aki két gólpasszal járult hozzá a sikerhez és a harmadik találatból is kivette a részét.

– Az első félidőben ő sem volt jó, de aztán ahogy megváltozott a játékrendszer, feljavult. Határozottan kulcsfontosságú játékos. Mindig lehet rá számítani, amikor szükségünk van rá. Nagyon jól játszott – mondta Klopp.