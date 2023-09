Szivárványos labda, magyar kiállítás a Bayern meccsén + videó

Harry Kane hamar, már a 7. percben vezetést szerzett a Bayern Münchennek. Az angol csatár szokás szerint tökéletesen helyezkedett a kapu előtt, a megcsúsztatott labdát könnyedén bólintotta a hálóba. Kane fontos mérföldkőhöz érkezett, 505. hivatalos klubmérkőzésén a 300. gólját szerezte.

Útban a hálóba a szivárványos labda. Harry Kane a 300. gólját szerezte klub színekben (Fotó: Europress/AFP/Tom Weller)

A jelenet arról is árulkodik, hogy a haladó müncheni hagyomány, helyesebben életérzés jegyében szivárványos labdával játszották a találkozót. Harry Kane a szivárványszínek jó barátja, ő a világbajnokság is hirdette volna ezt az ideológiát. A Derbystarnak – amely hatodik éve szolgáltatja a labdát a Bundesligának – ez a lasztija szerepel a Bundesliga hivatalos meccslabdái között, de persze nem kötelező ezzel játszani. Az előző, a harmadik fordulóban a Mönchengladbach vendégeként 2-1-re megnyert összecsapáson a Bayernnek például be kellett érnie a sima fehér labdával.

Grimaldo tökélyre fejlesztette Ronaldo technikáját

A Leverkusen először a 25. percben egyenlített. Grimaldo egészen mesterien, Ronaldo technikáját a tökélyre fejlesztve tekert szabadrúgásból Ulreich hálójába. Ezt a lövést talán Manuel Neuer sem háríthatta volna, de a válogatott kapus továbbra sem épült fel tíz hónnappal ezelőtti síbalesetéből, a keresztszalag-szakadásból.