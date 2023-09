Szalah vezérletével fordított a Liverpool, Szoboszlai végig a pályán volt

Szoboszlai Dominik a magyar válogatottban Szerbia ellen fontos idegenbeli győzelmet aratott, majd a csehek elleni parázs a hazai 1-1-es felkészülési meccsen is főszereplő volt az elmúlt tíz napban, de már újra a Liverpool mezében futott ki a pályára a Premier League-ben a Wolverhampton ellen. Abban semmi meglepetés nem volt, hogy Jürgen Klopp ötödjére is a kezdőbe állította a magyar középpályást, hiszen az első négy fordulóban a mezőnyjátékosok közül csak Szoboszlai és a csapatkapitány, Andy Robertson futballozta végig az összes percet. A rengeteg dicséret mellett ez az egy adat mindent elárul a magyar eddigi teljesítményéről Angliában.

Szoboszlai Dominik megint végig a pályán volt a Liverpoolban. Fotó: Europress/AFP/Adrian Dennis

Szoboszlai már játszott egyszer a Wolverhampton stadionjában, amikor tavaly júniusban a magyar válogatott történelmi, 4-0-s győzelmet aratott Anglia ellen a Nemzetek Ligájában. A nagy siker ellenére nem az volt Szoboszlai legjobb meccse a válogatottban, Marco Rossi az 56. percben le is cserélte, amikor még csak 1-0-ra vezettünk.

Nem kezdődött jól a meccs a Liverpool számára, hiszen a hazaiak már a 7. percben megszerezték a vezetést: Neto a bal oldalon, három Liverpool-játékos között nagyszerű egyéni akcióval tört be a tizenhatoson belülre, majd középre adott, Hvang Hi Csan pedig a kapuba lőtt – 1-0.

Félidőig nem változott az eredmény, a Liverpool gyengén játszott, és most először ez Szoboszlai teljesítményéről is elmondható volt, amióta a csapatba igazolt. Nem is kímélték a magyar játékost a Twitteren az angol szurkolók.