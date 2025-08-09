Frissült a Porsche két versenyautója

Miután az utcai autó frissült, az ahhoz közel álló versenyautó – a normál gyártósoron rakják össze Zuffenhausenben –, a Porsche 911 Cup is megújult. A márka egyik legnépszerűbb versenyautójáról van szó, amiből eddig összesen 5381 példányt készítettek – a 2020 végén bemutatott aktuális nemzedékből 1130 darabot.

Itt is eltűntek a lökhárítóban lévő lámpák, az első koptató már három darabból áll, így a Porsche Supercup versenysorozatban elkerülhetetlen lökdösődések után olcsóbb a helyreállítás. A 4,0 literes szívó boxermotor teljesítményét 10-zel 520 lóerőre növelték hosszabb szelepnyitást biztosító vezérműtengelyek, optimalizált pillangószelepház jóvoltából. A nagyobb teljesítmény ellenére a szervizintervallum továbbra is 100 üzemóra. Új az aerodinamikai csomag, szellőzőnyílások vezetik el a levegőt az első kerékjáratokból, még több leszorító-erőt termel a padlóburkolat, ami pontosabb irányíthatóságot ad. Átalakították a hátsó szárnyat, hogy könnyebb legyen annak állítása. A karbon karosszériaelemeket az egyéb karbon alkatrészek gyártása során keletkező hulladékból készítik. Nagyobb teljesítményű a kuplung, a szellőztetett első féktárcsák már 380 mm átmérőjűek és 35 mm vastagok, a vízhűtőt a csomagtér végére helyezték át, így több hűtőlevegőt tudnak a fékekre vezetni. A korábbinál nagyobb a kormány forgatási tartománya, ezzel több lehetősége van az ellenkormányzásra a sofőrnek szükség esetén. A műszerfalon kevesebb kapcsolót és könnyebben leolvasható grafikát használnak, új digitális menü ad lehetőséget arra, hogy laptop csatlakoztatása nélkül lehessen több rendszer működését beállítani.

A Porsche 911 GT3 R versenyautónál a felfüggesztésen és az aerodinamikai csomagon dolgoztak a mérnökök, a kiegyensúlyozottabb viselkedés nem profi pilóták számára teszi könnyebbé a vezetést. Itt is megjelentek az első sárvédőn a kerékjáratból a levegőt elvezető szellőzőnyílások, a kettős keresztlengőkaros első felfüggesztés segítésével ez csökkenti a karosszéria billenését fékezésnél. Megerősítették a teljesen burkolt padló paneleit, a hátsó szárny kapott egy 4 mm-es peremet, ami növeli a leszorító-erőt. A hátsó felfüggesztés geometriájának átalakításával csökkentik az erős gyorsításnál jelentkező összenyomódást. A fékrendszerben már az ötödik generációs Bosch verseny-ABS-t használják, az elektromos kormányszervó folyadékhűtést kapott, a kerámia kerékcsapágyak élettartama hosszabb. Az új elektronika USB pendrive-ra menti a telemetria-adatokat, nem kell laptopot csatlakoztatni azok kiolvasásához.