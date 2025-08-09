A magyar minimálbér európai mércével mérve is szépen teljesített

Az európai minimálbérek 2025 júliusában jelentős eltéréseket mutatnak: a legalacsonyabb bruttó havi minimálbér Ukrajnában van, 164 euróval (körülbelül 64 ezer forinttal), míg az EU-tagállamokon belül pedig Bulgáriában a legkevesebb 551 euróval. A legmagasabb minimálbért Luxemburgban lehet megkeresni 2704 euróval, ami körülbelül egymillió forintnak felel meg – derül ki az Euronews elemzéséből.

Az európai országok a minimálbérek alapján négy csoportba oszthatók – írta a Világgazdaság, a legmagasabb csoportba Luxemburg mellett Írország (2282 euró), Hollandia (2246 euró), Németország (2161 euró), Belgium (2112 euró) és Franciaország (1802 euró) tartozik. A közepes, 1000 és 1500 euró közötti országok közt a dél- és közép-európai államok találhatók. Így Lengyelország 1100 euróval, Spanyolország 1381 euróval és Szlovénia 1278 euróval.

Az alacsony csoporthoz (600–999 euró) a dél- és közép-európai országok, valamint a balti államok sorolhatóak, többek között Magyarország 727 euróval, Szerbia 618 euróval, Lettország 740 euróval és Szlovákia 816 euróval.

Az, hogy a magyar minimálbért az európai statisztika rendszeresen az alacsony csoportba sorolja, annak pusztán módszertani okai vannak. Magyarországon ugyanis létezik a szakmunkás minimálbér, más néven garantált bérminimum. Ez 2025-ben bruttó 348 800 forint, ami nettó 231 952 forintot jelent. Az összeg a középfokú végzettséghez vagy szakképesítéshez kötött munkakörökben dolgozók minimálbérét jelenti. Ez pedig értelemszerűen feljebb húzza a minimálbér átlagát is, különös tekintettel arra, hogy garantált bérminimumban több mint kétszer annyian részesülnek, mint minimálbérben. Csakhogy sokszor mégsem veszik figyelembe a statisztika elkészítésekor. Ha megtennék, a magyar minimálbér már a közepes kategóriába érne fel.

A magyar kormány korábban többször jelezte, hogy a torzítás kikerülése érekében az effektív minimálbér fogalmával kellene kalkulálni. „Hazánkban Európában egyedülálló módon kétlépcsős a legkisebb keresetek összege. A valós képet az effektív minimálbér mutatja meg, ami egy súlyozott átlaga a garantált bérminimumnak és a minimálbérnek” – hívták fel korábban a figyelmet.