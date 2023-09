Bajban a Liverpool, a szurkolók máris kikezdték Szoboszlai Dominikot

Rosszul kezdődött a meccs a Liverpool számára, hiszen a Wolverhampton már a 7. percben megszerezte a vezetést: Neto a bal oldalon, három Liverpool-játékos között nagyszerű egyéni akcióval tört be a tizenhatoson belülre, majd középre adott, Hvang Hi Csan pedig a kapuba lőtt. Az első négy fordulóban Szoboszlai a Liverpool egyik legjobbja volt, kétszer a meccs emberének is megválasztották, de most először, az egész csapathoz hasonlóan, ő is gyengébb teljesítmény nyújtott az első félidőben.

Szoboszlai Dominik először kapott kritikákat. Fotó: Twitter

S milyen a szurkolói lelkület? Ennyi elég is volt ahhoz, hogy a rengeteg dicséret után Szoboszlai is megkapja a magáét. Szemezgettünk a Wolverhampton elleni meccs első félidejében a Twittteren frissen megjelent hozzászólásokból:

„Szoboszlai borzalmasan passzol, tartsuk távol a támadásépítéstől, amennyire lehet.”

„Szoboszlai és Mac Allister még mindig a válogatottnál vannak.”

„Kemény első húsz perc. Szoboszlai alig passzol vörös mezeshez.”

„Szoboszlai drámakirálynős táncot lejt a középpályán, miközben a csapatának segítségre lenne szüksége.”

„Szoboszlai eddigi legrosszabb kezdése vörös mezben. Lássuk, hogyan reagál rá.”

„Azt hittem, hogy Szoboszlai olyan, mint Gerrard, de inkább olyan, mint Henderson.”

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Szoboszlai jó megoldásokkal is jelentkezett az első félidőben, és Jürgen Klopp sem őt cserélte le a szünetben a csapat gyenge teljesítményére reagálva, hanem Alexis Mac Allistert a középpályáról.

A Wolverhampton–Liverpool meccs a félidőben 1-0-ra állt, a végeredményről beszámolunk majd. Remélhetőleg addig a hozzászólások trendje is megváltozik.

FRISSÍTÉS:

A Liverpool a második félidőben Mohamed Szalah vezérletével fordított, és 3-1-re győzött a Wolverhampton otthonában, Szoboszlai végig a pályán volt. Minderről bővebben itt írtunk.

Borítókép: Szoboszlai Dominik a Wolverhampton ellen (Fotó: Europress/AFP/Adrian Dennis)