Szoboszlai Dominik felé szüntelenül árad a dicséret Angliában

Szoboszlai Dominik a jelek szerint kezdi meghódítani Angliát. Bár az utóbbi csaknem két hetet a válogatottnál töltötte, a Liverpool magyarja megállás nélkül téma a brit nyilvánosságban, és Szoboszlai Dominik neve elé továbbra is mindenki dicsérő jelzőket biggyeszt. Különösen az utóbbi napokban, ahogy közeleg a Premier League következő fordulója, amelyben a Liverpool a Wolwerhampton vendége lesz.

Szoboszlai Dominik gólt érő lövése Fotó: Matt McNulty / Getty Images

Perry Groves 1986 és 1992 között az Arsenal sztárja volt, kétszer bajnokságot is nyert a londoni csapattal, és egy televíziós műsorban felidézte Szoboszlai Dominik gólját, amelyet a legutóbbi körben az Aston Villa kapujába lőtt be.

– Micsoda lövés volt ez Szoboszlaitól! Ahogy a tizenhatos vonalához érkezett a labda, sok játékos talán levette volna elsőként, de ő egyből megcélozta a kaput – lelkendezett Parry Groves. – Ahogy megpattant, már a levegőből meglőtte, Martineznek egyáltalán nem volt esélye, fantasztikus befejezés volt! Teljesen egyértelműnek tűnt, hogy ebből gól lesz, ahogy átzúgott a labda a büntetőterületen.

Paul Merson a kilencvenes években 21-szer szerepelt az angol válogatottban, a legtöbb bajnoki meccset ő is az Arsenalban játszotta, de megfordult több élvonalbeli klubban is. Televíziósként a Sky Sport szakértője, de most a sportskeeda.com oldalon írt a forduló elé, és a cikkét éppen a magyar válogatott csapatkapitányának a méltatásával kezdte: „A 2023/24-es szezonból még csak négy játékhét telt el, de máris láttunk egy csomó akciót és váratlan eredményt, miközben egy maroknyi új szerzemény tette le a névjegyét az elkövetkezendő időkre.

Számomra Szoboszlai Dominik eddig a legjobb igazolás. Nem sokat láttam a srácot, amíg az RB Leipzignél volt, de azt kell mondanom, hogy lenyűgözött, még nem volt rossz meccse! Egyik nap szerez egy világraszóló gólt, aztán másik nap minden téren csinál valami jót, fenomenális lesz a Liverpool számára az elkövetkező években.”

Bóknak is felfoghatjuk a következő dicséretet, hiszen hölgytől érkezett: a korábbi angol válogatott csatár, Natasha Dowie a Liverpoolnak szurkol, a BBC Radio 5 Live Football Daily podcastjában azt fejtegette, hogy a szezon kezdete előtt aggódott, mert öt középpályás is távozott a klubtól, ám most éppen ez a sor nyűgözi le:

Szoboszlai Dominik mindent visz

– Imádom a középpályát, Mac Allister és Szoboszlai voltak eddig a legkiemelkedőbbek. Számomra Szoboszlai mindent visz, hasonlóan Jude Bellinghamhez. Mintha a fiatal Steven Gerrardot látnám. Minden a jó kezdésről szól, hogy lendületet és önbizalmat gyűjtsünk, aztán onnan továbblépsz. Nagyon lenyűgözött, ahogyan teljesítettek, és nagyon pozitív a hangulat a táborban.