Csalás áll a Jumbo–Visma döbbenetes fölényének hátterében? + videó

A Jumbo–Visma azzal a céllal érkezett Spanyolországba, hogy Primoz Roglic Giro d’Italia-győzelme és Jonas Vingegaard Tour de France-sikere után az idei harmadik háromhetes körverseny, a Vuelta a Espana is a holland sztárcsapat kerekesének győzelmével érjen véget. Erre a triplára korábban egyetlen csapat sem volt képes, a Jumbo viszont a végletekig kiélezett Giro és a nagy fölénnyel megnyert Tour után újabb szintre lépett: a vasárnapi utolsó szakasz előtt a teljes összetett dobogót a holland csapat kerekesei foglalják el: Sepp Kuss vezet Vingegaard és Roglic előtt. A korábbi kerékpáros és csapatigazgató, Jerome Pineau szerint a Jumbo–Visma mechanikai dopping segítségével emelkedik ki ennyire a mezőnyből.

Sepp Kuss a Jumbo–Visma korábbi sikereiből segítőként vette ki a részét, most minden bizonnyal ő lesz a Vuelta győztese. Fotó: MTI/EPA/EFE/Manuel Bruque

– A nemzetközi szervek tönkreteszik a kerékpársportot. Túl sok mindent megengednek, semmit nem tartanak az irányításuk alatt, azt teszik, amit a nagy csapatok akarnak – mondta a hét elején a francia RMC Sport podcastjában Jerome Pineau, mielőtt rátért a konkrét vádra.

Látjuk a képeket. Nem doppingról beszélek, hanem valami sokkal rosszabbról.

– Mechanikus doppingról van szó. Nézzék meg Sepp Kuss támadását a Tourmalet-n, olyan tehetséges kerékpárosok ellen, mint Juan Ayuso, Cian Uijtdebroeks és Marc Soler. Ők nem nyeretlen kétévesek. Kuss tíz kilométer per órával gyorsabb náluk a támadás során, aztán fékeznie kell egy néző miatt, és szinte azonnal megint tízzel gyorsabb. A Spandelles-en Kuss tíz másodpercen át nem tekerte a pedált, nem tudom, ez hogyan lehetséges. A Párizs-Nizzán Roglic, Wout van Aert és Christophe Laporte ellépett a teljes nemzetközi mezőnytől, pedig mindenki járt előtte edzőtáborban. Mi lehet erre a magyarázat? – tette fel a költői kérdést Pineau, aki 2002 és 2015 között tekert a profi mezőnyben, 2010-ben szakaszt nyert a Giro d’Italián, majd visszavonulása után a tavalyi év végén csődbe ment B&B Hotels csapat igazgatója volt.

Az idei Vuelta a Espana két legnehezebbnek tartott szakaszán a Jumbo–Visma triója vitte el az első három helyet. Íme, az egyik kifogásolt pillanat, amikor Sepp Kuss megindul a Tourmalet-n:

A Jumbo–Visma szerint Pineau hiteltelen

– Nemrég én is ott voltam a csapatbuszok környékén. Nemcsak a kis csapatok panaszkodnak, de nyilvánosan senki nem mond semmit – hangsúlyozta Pineau, akinek a közelmúltbeli szerepvállalása ugyanakkor támadási felületet is ad. Csapata tavaly ősszel még nagy terveket szőtt, a brit legenda, Mark Cavendish szerződtetése is téma volt, aztán kiderült, hogy elfogyott a pénz.

A Jumbo–Visma először nem reagált a vádakra, majd amikor több mérvadó médium, például a L’Équipe is átvette Pineau mondandóját, akkor is inkább a francia hitelességét vonta kétségbe a hollandok igazgatója, Merijn Zeeman.

– Ezek a megjegyzések egy olyan igazgatótól érkeznek, aki előbb szerződtetett több kerékpárost és stábtagot, majd októberben kiderült, hogy mindenkit becsapott, és ezeket az embereket mind nehéz helyzetbe hozta.