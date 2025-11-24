szalmabálatűzoltókterményLajosmizsetűz

Ég a csarnok, lángolnak a szalmabálák – hatalmas tűz ütött ki Lajosmizsén

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy fedett, de oldalról nyitott, vasszerkezetű, csarnok jellegű épület Lajosmizse és Örkény között. Az épületben nagyjából 1000–1500 szalmabála ég, emellett többtonnányi termény is izzik – számolt be a Baon.hu.

Magyar Nemzet
Forrás: Baon.hu2025. 11. 24. 9:35
A tűzoltók még küzdenek a lángokkal Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap éjjel kigyulladt egy tároló Lajosmizsénél. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre – adta hírül a Baon.hu. 

Lángolnak a szalmabálák a kigyulladt csarnokban  (Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook)

A portál beszámolója szerint az oldalról nyitott, vasszerkezetű, csarnok jellegű épület Lajosmizse és Örkény között teljes terjedelmében ég.

Az épületben nagyjából 1000–1500 szalmabála lángol, emellett többtonnányi termény is izzik. A tűzben megsemmisült egy homlokrakodó, egy furgon és egy mezőgazdasági gép. 

A furgon üzemanyagtartálya felrobbant és jelentős mennyiségű hajtóanyag került ki. Az épület veszélyt jelent a beavatkozókra nézve, ezért távolsági tűzoltással dolgoznak a tűzoltók.

A katasztrófavédelem közölte, hogy hat település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói, összesen körülbelül negyvenen dolgoznak a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával a Lajosmizse és Örkény között keletkezett tűznél. Az oltóvizet vízszállítók hordják a helyszínre. 

A tűz oltásáról fotókat nézhet, további részleteket olvashat a Baon. hu cikkében. 

Borítókép: A tűzoltók még küzdenek a lángokkal (Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekV Naszályi

V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu