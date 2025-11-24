Ég a csarnok, lángolnak a szalmabálák – hatalmas tűz ütött ki Lajosmizsén

Vasárnap éjjel kigyulladt egy tároló Lajosmizsénél. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre – adta hírül a Baon.hu.

Lángolnak a szalmabálák a kigyulladt csarnokban (Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook)

A portál beszámolója szerint az oldalról nyitott, vasszerkezetű, csarnok jellegű épület Lajosmizse és Örkény között teljes terjedelmében ég.

Az épületben nagyjából 1000–1500 szalmabála lángol, emellett többtonnányi termény is izzik. A tűzben megsemmisült egy homlokrakodó, egy furgon és egy mezőgazdasági gép.

A furgon üzemanyagtartálya felrobbant és jelentős mennyiségű hajtóanyag került ki. Az épület veszélyt jelent a beavatkozókra nézve, ezért távolsági tűzoltással dolgoznak a tűzoltók.

A katasztrófavédelem közölte, hogy hat település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói, összesen körülbelül negyvenen dolgoznak a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával a Lajosmizse és Örkény között keletkezett tűznél. Az oltóvizet vízszállítók hordják a helyszínre.

A tűz oltásáról fotókat nézhet, további részleteket olvashat a Baon. hu cikkében.

Borítókép: A tűzoltók még küzdenek a lángokkal (Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook)